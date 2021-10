El legado de los templarios continúa en 'La estirpe de Jerusalén', la nueva novela de Raúl Sánchez Quintana Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 13:38 h (CET) El autor narra una contrarreloj en la que los protagonistas deberán encontrar a los descendientes de Jesús de Nazaret antes de que sean exterminados Una joven que se enfrenta a ocho peligrosas pruebas en un laberinto subterráneo en el corazón de París; una organización clandestina que desde el siglo XII tiene la misión de proteger a los descendientes de Jesús de Nazaret, y una antigua sección secreta del Vaticano de la que ni el Papa tiene constancia, y que está empeñada en exterminar a dicha estirpe conforman la nueva novela del escritor Raúl Sánchez Quintana, La estirpe de Jerusalén (Amazon).

El escritor construye de manera magistral un thriller de intriga eclesiástica en el que la existencia de una genealogía de Jesús de Nazaret, perseguida desde la antigüedad, consiguió escapar del exterminio y refugiarse en el sur de Europa. Desde entonces, la guerra encubierta que lleva activa desde hace siglos para preservar la integridad y seguridad de la estirpe, o para exterminarla, se encontrará cerca de su final, pudiendo poner en peligro los cimientos de la Cristiandad si se desvela la verdad.

"Mi tema favorito es el thriller de intrigas eclesiásticas. Valga como ejemplo que de las siete novelas que llevo escritas, cuatro giran en torno a ese género. Me fascinan las intrigas, los secretos y los contubernios que giran en torno a la organización más antigua, poderosa y hermética que existe. En el Vaticano se han maquinado muchos de los acontecimientos más relevantes de la historia. Algunos han llegado a conocerse y otros permanecerán ocultos para siempre. San Pedro es una gran caja repleta de secretos, conspiraciones y enigmas, y un tema muy interesante sobre el que escribir".

Madeleine es una joven huérfana que se enfrenta a unas difíciles pruebas que tendrá que superar para convertirse en miembro del Prieuré, la organización que protege a los descendientes de Jesucristo y de la que su abuelo fue maestre. Mientras ella lucha por conseguir su objetivo, en la superficie André, Luca y Philippe, tres jóvenes que pertenecen a la organización y a los que Madeleine conoció en el orfanato en el que fueron seleccionados, son atacados por los Soldados de Pedro. Una traición pondrá en aviso a André, que se aliará con Madeleine para desvelar qué misterios se ocultan tras sus enemigos y aliados en una contrarreloj para salvar a los últimos descendientes de los que se tiene constancia.

Con un ritmo trepidante y una atmósfera repleta de misterio, intriga y traiciones, el autor consigue desarrollar una historia en la que la figura central de Jesucristo y los misterios que rodean a su vida y muerte construyen la base sobre la que se fundamenta esta novela.

"Para mí, Jesucristo es el personaje más relevante de los últimos dos mil años. Su carisma, su fuerte personalidad y su capacidad de persuasión le hicieron ser uno de los líderes más importantes de su tiempo, llegando a poner en jaque al Gobierno romano de Judea. Fue un revolucionario que intentó liberar a su pueblo del yugo de Roma y que pagó su rebeldía con la vida. Lo describiría como una mezcla entre el Che Guevara e Indira Gandhi. Solo hay que fijarse en el importante negocio que se ha generado en torno a su figura. A todo ello hay que unir las incógnitas que existen sobre lo que sucedió con él tras la crucifixión, y los múltiples enigmas que rodearon su muerte, si es que realmente murió en el monte Calvario. Por dichas razones, entiendo que es normal que su figura genere tanta fascinación".

Además, este thriller no solo se apoya en una trama bien hilada y compleja, sino que presenta temas como la homosexualidad o la visión de esta como un pecado al que se debe poner fin. El autor elabora así una crítica a esa ideología extremista que considera esta inclinación sexual como una enfermedad, y los lectores podrán ser partícipes de cómo esta afecta tanto en la trama como en la sociedad actual.

"En general, la sexualidad, y en particular la homosexualidad, han dejado de ser un tema tabú o censurable. No obstante, opino que no se debe dejar de hablar de ello debido a que aún existen ciertos colectivos reacios a comprender que cada persona puede ser lo que le dé la gana de ser y que los derechos de unos no se convierten en limitaciones para otros. Lamentablemente, durante las últimas semanas hemos sido conocedores de incidentes reprobables en este sentido. Por dicha razón, pienso que es bueno que se escriba sobre el peligro de considerar a la homosexualidad como una enfermedad y tratar de curarla mediante terapias peligrosas. Situaciones que son más comunes de lo que podemos imaginar".

Ciertamente, Raúl Sánchez Quintana hace una propuesta novedosa y emocionante que será la delicia de los amantes del género y de aquellos que busquen vivir aventuras y viajar a través del suspense, y que ya está disponible en Amazon.

