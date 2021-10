Prestashop y Ritmo se unen para ayudar a crecer a más de 100.000 emprendedores en España y México Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 13:38 h (CET) Ritmo, el proveedor de capital e insights para ecommerce, y la plataforma de comercio electrónico Prestashop han firmado un acuerdo para impulsar el desarrollo del comercio electrónico y ayudar a los ecommerce a crecer más rápido La alianza permitirá a los más de 100,000 comercios que Prestashop tiene en España y México acceder a financiación flexible de forma sencilla y rápida para invertir en inventario o marketing digital. El acuerdo también se implementará en otros países donde ambos tienen presencia como Holanda y Reino Unido, entre otros.

Según comenta Jorge González Marcos (Country Manager en España de Prestashop) - “Hemos incorporado a Ritmo a nuestros partners disponibles al ofrecer un sistema novedoso para ayudar a tiendas On Line que necesiten financiar sus inventarios y sus campañas de Marketing de cara a acelerar su crecimiento de una forma rápida y eficiente”.

A través de acceso a capital, los comercios de Prestashop podrán mejorar y escalar sus operaciones: desde el lanzamiento de nuevos productos y mercados, hasta el aumento de inversión en inventario durante los picos de estacionalidad.

La plataforma de Ritmo permite acceder hasta EUR 3M (o MXN 60M) en capital flexible y no dilutivo para invertir en inventario, marketing digital y crecimiento. Simplemente conectando la cuenta de Prestashop a Ritmo, así como el resto de plataformas de ventas que se utilicen, se presenta una oferta de financiación en 24 horas sin garantías personales ni avales. El repago de la financiación se realiza a través de un pequeño % de las ventas futuras. Mediante la conexión a la cuenta de Prestashop, Ritmo podrá ejecutar el recobro basado en las ventas observadas cada semana.

El comercio electrónico en España ya ha alcanzado los EUR 45,000 Millones de facturación anual y se espera que siga creciendo a doble dígito durante los próximos años. Por su parte, en México se espera que el comercio electrónico genere un volumen de negocio de más de 20,000 Millones de dólares americanos. Entre los factores que más han contribuido y esperan contribuir a éste desarrollo están los avances de la tecnología y plataformas de venta, cambios en las preferencias de los consumidores y el acceso a capital.

