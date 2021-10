Fundación COPADE pone en marcha un proyecto para fomentar el turismo rural sostenible Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 13:47 h (CET) Se trata de formaciones y asesoramiento para aumentar los conocimientos y capacidades de trabajadores/as de empresas vinculadas al sector turístico en zonas rurales. Las entidades y administraciones interesadas podrán inscribirse en https://forms.gle/B6GXkDEf4kFKrBZ9A La despoblación rural es un problema que año tras año se va acrecentando. Sin embargo, debido a la pandemia, muchas personas optaron por pasar sus vacaciones o simplemente temporadas más largas en el ámbito rural para alejarse del bullicio de las grandes ciudades.

En este sentido, el turismo rural se ha visto beneficiado de esta tendencia y, por eso, es necesario fomentar un turismo rural sostenible que haga la oferta más atractiva y beneficie a todo el entorno. Por este motivo, Fundación COPADE ha puesto en marcha el proyecto “Impulso del turismo rural sostenible para dinamizar la España vaciada”, enmarcado en el Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se centrará en aumentar los conocimientos y capacidades de trabajadores/as de empresas vinculadas al sector turístico en zonas rurales para que puedan incorporar mejoras ambientales y sociales en sus negocios de forma que puedan ofrecer productos sostenibles diferenciados. Además, ayudará a dinamizar la actividad turística en esas áreas, consolidar y generar nuevo empleo y mitigar el problema de la despoblación rural.

Formaciones dirigidas a administraciones locales y otras entidades para impulsar el turismo rural sostenible

Se llevarán a cabo, de forma gratuita, acciones de formación y asesoramiento dirigidas no solo a los establecimientos y empresas del sector turístico rural, sino también a otros actores involucrados como ayuntamientos rurales, agencias de desarrollo local, operadores turísticos, agencias de turismo y otras empresas de servicios (como el transporte, el agroganadero, etc.) en todas las provincias de cinco comunidades autónomas diferentes: Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia.

Las formaciones y acciones de asesoramiento se abordarán mediante la creación de grupos de trabajo con sesiones participativas pero dirigidas en las que participen todos los actores mencionados anteriormente para detectar necesidades y barreras, afrontar las problemáticas y encontrar soluciones consensuadas y coordinadas. Además, también se impartirán cursos sobre políticas y acciones para la transformación del turismo rural hacia un modelo de sostenibilidad ambiental y social.

Por último, se realizarán asesoramientos a distancia más personalizados dirigidos a los establecimientos y empresas del sector turístico rural, asociaciones de desarrollo local, administración y otras entidades vinculadas para abordar su transformación empresarial, incorporando cambios estructurales en sus modelos de negocio, dando un giro hacia la economía verde y apostando por la sostenibilidad.

En definitiva, el proyecto abordará temas como la eficiencia energética, la Huella de Carbono, la Huella Hídrica, la Huella Social, los impactos sobre los ecosistemas, el consumo responsable, la economía circular, la inclusión y la equidad de género.

Las formaciones gratuitas podrán realizarse hasta que finalice el proyecto en el mes de abril de 2022 o hasta que se alcance el cupo máximo de destinatarios. Se prevén que comiencen a partir del próximo día 15 de octubre y las administraciones locales o entidades interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/B6GXkDEf4kFKrBZ9A

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Empleaverde y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

