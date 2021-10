Freshly Cosmetics y Aliexpress destacan con 3 nominaciones en la final de los Ecommerce Awards España Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 13:31 h (CET) La facturación media anual de los finalistas supera los 28 millones de euros anuales, con 5 tiendas online por encima de los 10 millones de facturación. Los ganadores de la 12ª edición, elegidos entre más de 120 candidaturas, se conocerán el próximo jueves 21 de octubre La organización de los Ecommerce Awards 2021, premios de referencia del comercio electrónico en España entregados a las empresas del sector eCommerce en reconocimiento a su aportación en innovación, desarrollo e impulso de la economía digital, anuncia hoy a los finalistas que optan a convertirse en las mejores empresas españolas dedicadas al comercio digital de 2021.

Entre el 1 de julio y el 20 de septiembre, más de 120 eCommerces presentaron su candidatura en las 10 categorías disponibles. Todos los formularios recibidos en tiempo y forma fueron valorados por los 28 miembros que conforman el jurado, entre los que se encuentran profesionales de reconocido prestigio en el sector como Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain, Llorenç Palomas, Head of Marketing & Growth at Doofinder; Mónica González Ortín, country manager Axicom o Jorge González, Country Manager de Prestashop.

Tras la valoración del jurado, la organización de los Ecommerce Awards ha dado a conocer los 3 finalistas por cada una de las categorías. Estos aportan una visión global del comercio electrónico, con negocios de múltiples verticales, estrategias y tamaños. Entre los sectores más representados destacan los de mascotas, farmacia, deportes y moda.

Entre los datos más relevantes, la facturación total de todos los proyectos que se han presentado supera los 3 mil millones de euros, con una facturación media anual que supera los 28 millones en 2020 y 5 tiendas online que superan los 10 millones.

El tráfico anual medio de todos los inscritos supera los 14,6 millones de usuarios y cuentan con una cesta media que se ubica en los 167,58 €.

Todas las empresas que optan por los premios se muestran optimistas de cara a la previsión de cierre para 2021. De media, los finalistas prevén un crecimiento de su facturación del 24,6% respecto al año anterior.

Los candidatos dedicados al comercio electrónico que han sido seleccionados como finalistas y que optan a alzarse con el reconocimiento al mejor eCommerce de España para 2021, son:

En la categoría a “Mejor campaña de marketing”, que premia las mejores campañas: Blue Banana Brand

Freshly Cosmetics

Platanomelón En la de “Mejor estrategia omnicanal”, para las empresas que mejor han sabido combinar su presencia en distintos canales maximizando su negocio: Grupo RQueralto

Miscota

ToysRus Para la “Mejor app transaccional”, que reconoce la mejor app de éxito e indispensable para las compras de sus usuarios (iOS, Android, o ambos) Aliexpress

Fútbol Emotion

TooGoodToGo En la categoría a la “Mejor estrategia de internacionalización”, que premiará a quienes mejor hayan adaptado esta filosofía (sea a empresa extranjera en España, o viceversa): Bikelnn

Freshly Cosmetics

Naturitas A la “Mejor estrategia en marketplaces”, que reconoce a el éxito este ámbito imprescindibles actualmente para el negocio online empresarial: Aliexpress

PcComponentes

Promofarma Para la de “Mejor rookie eCommerce”, a la que será premiada como la mejor tienda online emergente: Estrella Galicia

Frankie the King

Velca Motor En “Mejor Ecommerce Pequeño”: Colchón Morfeo

Masaltos.com

Turronesydulces.com En la categoría “Mejor Ecommerce Mediano”: Farmacias Direct

PiensoyMascotas.com

Tuvalum Y, por supuesto, al “Mejor eCommerce 2021”, galardón principal de la edición y que reconoce al mejor de entre los mejores, optan este año: Clicars

Colvin

Freshly Cosmetics En la categoría al “Mejor directiv@ del año”, galardonando la cabeza directiva que haya llevado al éxito a sus tiendas online, están: Estela Ye, directora ejecutiva de Aliexpress España, Italia y Francia)

Marina Moya, CEO del Bolsalea

Sara Werner, CEO y co-fundadora de Cocunat Los ganadores de todas las categorías se darán a conocer el próximo jueves 21 de octubre en La Granja de San Idelfonso, que también se emitirá vía streaming, a partir de las 16 hs, en una gala presencial en el marco del evento Digital 1to1.

Esta nueva edición, impulsada por Marketing4eCommerce y que cuenta con la colaboración de Club Ecommerce, junto con el apoyo de marcas de referencia del sector eCommerce como Adyen, la pasarela de pagos elegida por eCommerces líderes a nivel internacional; el buscador avanzado Doofinder; y la herramienta para eCommerce Rolando Digital, que son Gold Sponsor. Así, la herramienta de gestión de feeds para eCommerce Channable, el proveedor de servicios de pago Paycomet, la empresa de hosting SiteGround, la solución logística Celeritas y la herramienta de pagos Aplazame serán los Silver Sponsor. Por su parte Boardfy, la herramienta de monitorización de precios, será el Bronze Sponsor.

