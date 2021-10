tradEAsy consigue 280.000€ para democratizar los robots que operan en bolsa Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) La startup española tradEAsy, cuyo servicio permite a sus usuarios crear robots que operan en bolsa con tan solo unos pocos clics y sin necesidad de programar, acaba de cerrar su segunda ronda de financiación La startup española tradEAsy, cuyo servicio permite a sus usuarios crear robots que operan en bolsa con tan solo unos pocos clics y sin necesidad de programar, acaba de cerrar su segunda ronda de financiación.

En la ronda, liderada por Top 5 Partners y que ha alcanzado los 125.000€, han participado más de 40 inversores directos entre los que se cuentan conocidos business angels del ecosistema nacional como Rat Gasol (General Manager en Capitall Cell) o Patricio Gómez (CEO y Fundador de Jobomas) entre otros y un numeroso grupo de inversores minoritarios que se han sumado a la operación a través de la plataforma de crowdfunding Startupxplore.

A los 125.000€ captados en la ronda tradEAsy suma la financiación que la compañía ha obtenido recientemente de ENISA alcanzando así un total de 280.000€ de inversión con los que la empresa planea seguir creciendo e iniciar la internacionalización de sus servicios.

tradEAsy nació con la misión de democratizar las ventajas del trading automático y con ello ayudar a reducir la tasa de fracaso del inversor no profesional. Para lograrlo tradEAsy ha creado una herramienta que permite a cualquiera, tenga o no conocimientos de programación, construir sus propios robots para que estos operen en bolsa de forma autónoma.

Estos robots son programas informáticos capaces de operar por el usuario siguiendo al pie de la letra las instrucciones indicadas por su creador. Las ventajas de este tipo de inversión son múltiples y van desde operar 24h al día, 7 días a la semana, sin interrupción, hasta la posibilidad de hacerlo de forma totalmente sistemática y automatizada evitando así que el cansancio, el estrés, la ansiedad o el miedo del inversor afecten a los resultados de su operativa.

Aunque hay mucha gente que lo desconoce el trading automático es una forma de operar que los inversores profesionales utilizan desde hace tiempo y que ha demostrado ser más rentable, incluso a largo plazo, que Berkshire Hathaway, el fondo de inversión tradicional que popularmente se conoce com el más rentable del mundo, gestionado por el conocido inversor americano Warren Buffet.

tradEAsy ofrece la posibilidad de crear robots de trading para índices, forex, materias primas e incluso para cryptos como Bitcoin o Ethereum y además permite comprobar su funcionamiento usando datos históricos de más de 25 activos. Esto es posible gracias a un motor de simulación, el más rápido del mercado, que permite al usuario visualizar el comportamiento del robot en tan solo unos segundos mientras el resto de servicios similares que existen en el mercado requieren de varios minutos para ofrecer resultados menos precisos.

El desarrollo de este tipo de soluciones técnicas en estado del arte como la simulación rápida así como la incorporación de innovaciones en materia de usabilidad ha permitido a tradEAsy conseguir financiación del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTI Cervera) gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y actualmente tradEasy está trabajando en el uso de algoritmos de inteligencia artificial y optimización genética para permitir que los usuarios puedan crear robots rentables de forma asistida en aún menos tiempo.

En breve el equipo de tradEAsy, formado por una plantilla multidisciplinar de más de 10 personas entre los que se cuentan ingenieros así como expertos en usabilidad y marketing y liderado por tres emprendedores españoles, Cristian Gómez (CEO), Josep María Fortuny (CTO) y Daniel Martínez (CMO), lanzará al mercado la segunda versión de su constructor de robots a cuya versión de pruebas ya es posible acceder.

TradEAsy es un servicio que a día de hoy utilizan ya más de 1.600 personas en España, con el que se han creado más de 2.400 robots, se han realizado más de 78.000 simulaciones y que en la nueva versión incorpora múltiples mejoras tanto en usabilidad como en rendimiento.

TradEAsy es una empresa supervisada por la CNMV con clara vocación global que ha sido seleccionada por los programas de aceleración Open Future de Telefónica, NetMentora, Lanzadera y F10 (una aceleradora Suiza dependiente de Six propietaria de BME, Bolsas y Mercados Españoles) y que aspira a convertirse en un referente mundial democratizando el trading automático haciendo justamente fácil lo difícil.

