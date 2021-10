Dimensi-on señala qué souvenirs no hay que comprar en vacaciones Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 12:50 h (CET) Cuando las vacaciones son espectaculares es normal querer llevarse un souvenir como recuerdo de esos días de gozo y plenitud. El problema es que todos esos objetos de recuerdo terminan almacenados sin sentido y robando el preciado espacio que, ahora mismo, es un lujo. Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, señala qué souvenirs no hay que comprar en vacaciones Conchas de mar

A nivel decorativo, un baño no necesita esas conchas de playa que se han recogido en últimas vacaciones. Además, estarás dañando al medio ambiente pues un acto tan inofensivo como este puede traer grandes consecuencias para el ecosistema marino.

Imanes

Llenar las puertas de la nevera con imanes no es estético, es un exceso que hace que la cocina se vea desorganizada y caótica.

Recuerdos

Tazas, llaveros, ceniceros, existen infinidad de accesorios para turistas con la típica frase que podrás encontrar en toda tienda de souvenirs pero no son necesarios, no aportan nada a nivel estético en la decoración del hogar. Tampoco es buena idea regalarlos por compromiso, los allegados lo agradecerán.

Papeles

Muchas veces se almacenan mapas, postales, entradas de museos y trípticos informativos para turistas. No es necesario guardar cientos de papeles sin sentido, los recuerdos quedarán en la memoria y en Instagram.

Acerca de Dimensi-on

Dimensi-on es un estudio de interiorismo en Madrid que cuenta con un equipo de sólidos profesionales, con amplios conocimientos técnicos en arquitectura de interiores y especialistas en realizar proyectos, reformas e interiorismo, ya sea para una vivienda, local u oficina.

La singularidad de su estudio reside en la diversidad y complementariedad de sus perfiles profesionales. Creativos y técnicos trabajan juntos en un ambiente de trabajo altamente estimulante que hace aflorar el dinamismo, la pasión y la cercanía que son sus señas identitarias.

Convierten cada proyecto interior en una experiencia única y se especializan en los proyectos “llave en mano”, para olvidar todos los problemas de la obra y poder disfrutar del proyecto lo antes posible.

Calle Sopelana, 11, Oficina 2.11, 28023 Madrid

dimensi-on.com

Seguir en:

Dimension Estudio de Interiorismo

@dimensi_on

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.