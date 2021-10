Megacity ofrece un amplio catálogo de tijeras para confección y punto de cruz Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 12:50 h (CET) Antes de elegir entre los diferentes diseños, modelos y opciones que se pueden encontrar en Megacity hay que resaltar que la calidad de la tijera en cuestión es fundamental para que pueda cumplir bien su función. En este sentido, el diseño en este tipo de herramienta no se trata tan solo de una cuestión estética sino que hay que considerar de igual manera la ergonomía, vital para facilitar al usuario un correcto y buen funcionamiento Las tijeras destinadas tanto para el corte y la confección como para el punto de cruz o el ámbito escolar suelen presentar un formato pequeño y de poco peso, el mango suele ser de plástico y las hojas suelen ser redondeadas y poco afilada como precaución ante cortes o heridas. Tanto en el colegio como para las manualidades con papel también se utilizan las tijeras denominadas como zigzag o dentadas que presentan una serie de irregularidades en las hojas de corte para dejar en el papel o material donde se realice el corte un dibujo dentado con diferentes formas.

Las más vendidas y populares son las que suelen usarse en el ámbito escolar ya que sirven para hacer todo tipo de manualidades y son muy utilizadas por niños y maestras. Con ellas se pueden cortar materiales como cartulina, papel, fieltro, goma eva, cartón, etc. y además, resultan ideales para realizar manualidades, carteles, tarjetas, monigotes o guirnaldas entre otras muchas cosas más.

Por otro lado, las tijeras también se consideran como un elemento indispensable en el ámbito laboral ya que su versatilidad permite que se usen para, por ejemplo, abrir cartas o sobres, desembalar paquetes y cortar materiales como cartón o papel, entre otras funciones. Este tipo de tijeras, también habituales en los hogares, suelen presentar tener una punta que finaliza en pico y una hoja algo más alargada que las tijeras escolares. Las tijeras destinas a oficinas o al sector laboral están realizadas con acero y titanio.

En este gran catálogo de tijeras, Megacity también incorpora modelos diseñados específicamente para personas zurdas con el objetivo de que sean más cómodas y estén adaptadas a este sector de la población. Este tipo de herramienta para personas zurdas suelen tener las hojas invertidas para que el corte sea más fácil.

Navega por la página web de Megacity y descubre más de 15.000 productos que podrás disfrutar en solo 24 horas.

Sobre Megacity

Megacity es una papelería online fundada en el año 1995 que suministra material de oficina, material escolar y mobiliario de oficina así como consumibles informáticos a una gran cantidad de clientes, tanto empresas como particulares.

Se trata de una papelería online con lo mejores precios que cuenta con más de 18.000 referencias de los principales fabricantes y a los mejores precios. Todo este catálogo se ha conseguido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años y a las relaciones establecidas con empresas suministradoras de primeras marcas. Además, Megacity ofrece un servicio rápido y de gran calidad para que recibas los pedidos en el menor tiempo posible.

Megacity cuenta con una gran experiencia tanto en su servicio de venta como en la resolución de posibles anomalías y, sobre todo y lo más importante, podrás conseguir importantes ahorros en las compras de material de oficina, papelería, mobiliario de oficina y consumibles informáticos.

