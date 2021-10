Estimada Sra. Yolanda Díaz, dado que se le dan tan bien las frases hechas, y dado que para cada eslogan siempre hay otro que se le contrapone, el objeto de mi carta es para que me aconseje sobre el refrán que debo blandir cuando mi hijo me pida aumento de la paga semanal.

Verá:” Yo soy un sufrido autónomo de toda la vida. Mi hijo tiene 28 años. Aunque con carrera, nunca ha trabajado y no creo que lo encuentre porque dice que no quiere realizar trabajos que estén por debajo de su categoría. He de confesarle que como se acuesta tarde, por término medio se levanta a las 11:30. Pues bien, al leer su frase, esa que dice:“ quién se opone a subir el salario mínimo nunca lo ha cobrado”, él la esgrime para exigir que le aumente la paga semanal.

La verdad es que después de la pandemia mi negocio no va bien, apenas llego a pagar el alquiler del local ¿sabe? He pensado que como usted tiene tanta maña manejando citas, quería pedirle que me facilitara una consigna para contrarrestar su frase anterior. Sin más que pedirle, de momento, me despido agradeciendo de antemano su atención. ¡Ah! Dada la naturaleza delicada del asunto, espero que esto quede entre usted y yo, porfi.