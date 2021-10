Préstamos para empresas, la alternativa de Prestamo Capital para devolver los créditos a ICO Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 11:00 h (CET)

Las restricciones de la pandemia se están levantando y el dinero prestado debe ser devuelto pronto. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), una de las fuentes de alivio económico de mayor demanda durante el confinamiento, tiene contratos que se vencerán pronto y algunos pequeños y medianos comercios necesitan ayuda para su devolución.

Los préstamos para empresas sirven como salvavidas para los emprendimientos que requieren un poco más de tiempo. Prestamo Capital es una financiera que ofrece esta asistencia en España, gracias a la cual muchos locales tienen la oportunidad de seguir a flote.

Prestamo Capital: las condiciones y términos de la financiera El negocio está dedicado a la financiación privada y rápida. El objetivo es ofrecer préstamos para empresas de todo tipo, especialmente aquellas que son nuevas, tienen deudas o funcionan de manera online. La liquidez que se obtiene con estos créditos permite a los clientes: devolver los préstamos ICO, pagar cuentas, invertir, renovar espacios o contratar nuevos proveedores, entre otros. La ventaja es que no se obliga a declarar para qué se usará el dinero, pues el usuario cuenta con la libertad de decidir lo mejor para su compañía.

Prestamo Capital ofrece hasta un 30% del valor de tasación de la propiedad en sus productos financieros y el rango aproximado va desde 15.000 hasta 1 millón de euros. Los créditos cuentan con períodos de vencimiento de hasta 5 años. Durante ese tiempo, para fomentar la recuperación y tranquilidad, el cliente solo debe pagar intereses.

Factores exigidos por Prestamo Capital La solicitud de préstamos para empresas debe estar acompañada de ciertos requisitos. Lo más importante es contar con una propiedad a nombre del cliente, la cual será utilizada como garantía. Al utilizar un inmueble como garantía, estos créditos no requieren de otro tipo de aval. El inmueble puede ser un piso, casa o local; sin hipoteca o con poca carga pendiente. Si no se tiene una vivienda, la alternativa es que el inmueble en garantía pertenezca a un amigo o familiar. El documento de identidad y un justificante de ingresos estables son las otras condiciones pedidas.

El primer paso para solicitar préstamos con empresas online es llenar el formulario del sitio web, suministrando el correo o teléfono. Un miembro del equipo de gestores contactará con el usuario en las primeras 24 horas. El proceso de evaluación está a cargo de profesionales homologados, por lo que se trata de un trabajo de calidad. La firma del contrato es presencial y el beneficiario elige el notario y la cuenta donde se recibirá el dinero.

La sede en Barcelona de Prestamo Capital permite que los miembros nacionales tengan un apoyo de confianza cerca de ellos. La financiera se ha convertido en una aliada y salvadora para todas aquellas compañías afectadas por la devolución del préstamo ICO.

