ZIWA 2021 premia a los mejores profesionales de Bodas en España

martes, 5 de octubre de 2021, 10:42 h (CET) 700 profesionales de la industria de bodas en España recibieron el premio más importante a nivel internacional. En 2022 se espera la reactivación del sector nupcial con una proyección de más de 270.000 celebraciones Laplataforma de organización de bodas Zankyou celebra la undécima edición de los Zankyou International Wedding Awards (ZIWA 2021), los únicos premios que se otorgan a los mejores proveedores de la industria de bodas por parte de los mismos profesionales del sector.

Más de 100.000 proveedores, 500.000 novias y 130 miembros de jurados de expertos reconocen el trabajo en la industria de los 10 países de Zankyou que han participado en estos prestigiosos galardones de manera remota.

700 proveedores de bodas en España reconocidos con el premio ZIWA 2021

Reactivación del sector nupcial

Tras un complicado 2020 para el sector nupcial, el 2021 ha sido el año de la reactivación de los eventos. Pero sin duda, es el 2022 el año en el que se prevé un boom de las bodasy tras un estudio realizado por Zankyou Weddings se proyectan más de 270.000 bodas**. Una cifra que abarca el número anual habitual de cada año más las aplazadas en los dos anteriores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 se registraron 90.416 enlaces matrimoniales en España. Una cifra muy inferior comparada con el año anterior, 2019, en la que tuvieron lugar 161.389 matrimonios en nuestro país**.

Estas cifras demuestran cómo la pandemia del coronavirus ha afectado a cientos de parejas que decidieron aplazar sus planes de boda para más adelante. Tras un 2021 más esperanzador, 2022 se espera una mayor reactivación de la industria de las bodas en España, lo que se verá reflejado en el incremento del número de bodas.

Lista de ganadores ZIWA 2021

En este año lleno de esperanza y proyección de futuro, Zankyou ha dado a conocer su listado de ganadores en España reconociendo el trabajo y el compromiso de los profesionales. Los premiados han sido seleccionados tanto por los propios compañeros del sector como por las parejas que han trabajado con ellos. De un listado de casi 18.500 proveedores participantes de todo el país, fueron galardonados 700. Las ciudades que más reconocimientos han tenido han sido Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

La lista completa de ganadores en: https://www.zankyou.es/ziwa

Jurado ZIWA 2021

El jurado de ZIWA 2021 estaba formado por estos profesionales y empresas de amplia trayectoria dentro del mundo de las bodas: Imagina tu boda, Lidia Ruiz, El Sofá Amarillo, Lara Cos, Bianca Weddings, MC Event Planner, Vintage Bodas, Miadreamer, Fit for Weddings y Weddings with love.

“Estos premios nacieron para ayudar a las novias a encontrar a los mejores proveedores para su boda, en un momento en el que las novias disponen de más información y son más selectivas a la hora de escoger a los profesionales de su boda. Estos premios suponen el reconocimiento al esfuerzo de los profesionales nupciales a lo largo del año. Son los únicos premios de profesional a profesional”, ha señalado Guillermo Fernández-Riba, CEO de Zankyou.

**Fuentes:

Instituto Nacional de Estadística (INE)

ZIWO ( Zankyou International Wedding Observatory)

Sobre Zankyou

Zankyou nace en 2008 y actualmente tiene presencia en 23 países alrededor del mundo, con más de 500,000 novios registrados al año y más de 50 millones de visitas anuales. En Zankyou se podrá acceder a toda la inspiración, ideas y tendencias que se necesita conocer, un directorio de empresas con proveedores cualificados del sector en el país y herramientas online para organizar una boda desde el móvil (lista de bodas, web de bodas, tienda online, invitaciones de boda y mucho más).

Su equipo de más de 150 personas de todas las nacionalidades está comprometido para ayudar a crear un mundo sin fronteras, de personas que se respetan y quieren independientemente de su nacionalidad, raza u orientación sexual. Además están comprometidos con el medio ambiente y cuentan con proyectos como la reforestación de bosques.

