Helpycare llega a Valencia para el cuidado de personas mayores y dependientes

martes, 5 de octubre de 2021, 09:59 h (CET) La empresa, con más de 15 años de experiencia en el cuidado de personas mayores, dependientes, y servicios para el hogar, estará más cerca de los valencianos desde octubre a través de su nueva Delegación Regional Helpycare con más de 1.100 cuidadores profesionales para ancianos y otras personas dependientes registrados, sigue sumando en la recuperación económica y post pandemia. Prosigue con su estrategia de expansión bajo el modelo de Delegados Regionales, un perfil de representación comercial especializado en una zona geográfica, similar al de franquicia, que le permitirá estar más cerca de aquellos que necesitan los servicios de cuidado de personas mayores y dependientes.

A partir de ahora, los usuarios e interesados tendrán un contacto y relación más directa con la empresa y sus soluciones a través de la Delegación Regional de Valencia en la que muchos valencianos podrán adquirir e interactuar con sus servicios y mejorar así su calidad de vida.

Mas de 1.100 cuidadores y 3.700 familias atendidas en toda España

Desde 2006 Helpycare y su matriz 1mib han dedicado sus esfuerzos a facilitar la vida en el hogar y entorno familiar de las personas a través de sus múltiples servicios, entre los que se encuentran la selección de personal doméstico, cuidadores profesionales de ancianos, salud, etc. así como la gestión administrativa y asesoría laboral para el régimen de los Empleados del Hogar. Helpycare se hace cargo de estas tareas tanto en el momento de buscar y seleccionar al profesional adecuado, como en el seguimiento del día a día una vez que el cuidador ya esté con la familia que lo necesita.

"En Helpycare creemos que la familia es imprescindible, es el pilar fundamental para crear una sociedad justa y feliz. Por ello cuidarla como se merece es nuestra misión. Nos interesa ofrecer servicios de calidad, confianza, pero sobre todo, ofrecer la seguridad que muchas personas desean en este ámbito" afirma Luciana Rios, responsable del área de Recursos Humanos y atención a familias de Helpycare.

Delegado Regional, la oportunidad para que otros también crezcan

Helpycare ofrece sus servicios sobre el terreno no sólo por vía telefónica e internet, sino también presencialmente a través de sus Delegados Regionales. El modelo de Delegado Regional de Helpycare es la opción para que, aquellos emprendedores interesados en franquicias de cuidado de mayores y de personas dependientes, con espíritu comercial y muy orientados a dar una alta calidad de servicio, puedan disponer de su negocio de forma sencilla y llave en mano.

"Estamos facilitando el acceso al sector a los emprendedores, poniendo a su disposición nuestra marca, servicios, tecnología y conocimientos, con una de las inversiones más accesibles del sector, para que puedan beneficiarse económicamente y crecer, a pesar de la complicada situación que hemos atravesado debido a la crisis sanitaria"afirman desde Helpycare.

La meta es prestar un servicio cercano en todo el país

La apertura de la delegación en Valencia es la más reciente, pero sin duda no la última, ya que desde sus inicios su cobertura abarca toda España y con sus Delegados Regionales, busca especializar su servicio en cada región. Las previsiones son seguir ampliando la presencia local en distintas regiones, que permitan a la empresa acelerar su crecimiento y prestar sus servicios de cuidado de ancianos y personas dependientes de una manera más cercana, directa y humana.

