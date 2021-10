Limpieza rápida y eficaz con la vaporeta de mano que ofrece Comercial Dayma Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 09:24 h (CET)

La vaporeta de mano es un producto muy útil para limpiar bien y muy fácilmente cualquier tipo de superficie, aprovechando el poder y las ventajas del vapor. Actualmente, puede encontrarse en tiendas como Comercial Dayma a precios muy accesibles.

La vaporeta permite limpiar desde muebles y alfombras, hasta la suciedad más pegada en cerámicas, vidrios, azulejos, etc. Además, es una excelente opción para limpiar ciertos tipos de materiales sobre los que no se pueden aplicar productos químicos que podrían dañar la superficie o tejidos.

Limpieza de superficies con una opción eficiente y ecológica Comercial Dayma es una compañía que se dedica a la venta de todo tipo de productos electrodomésticos, maquinaria de hostelería, alimentación, productos de higiene, limpieza y mucho más. Su stock es muy amplio y variado. Entre sus productos disponibles, se encuentra la vaporeta de mano Hydrostean 1030, un limpiador de vapor ecológico con el que no solo se puede limpiar, sino también desinfectar cualquier superficie como colchones, suelos, tapicerías, cortinas, cristales, ventanas, baldosas, vitrocerámicas y hornos. Su practicidad y uso sumamente sencillo lo hacen el aparato de limpieza ideal para mantener un espacio libre de suciedad y de focos de bacterias. Además, es eficiente y ofrece un acabado perfecto sin dañar el color o los tejidos de la ropa, cortinas o superficies similares.

¿Cuáles son las características y ventajas de la vaporeta de mano? En el caso de la vaporeta de mano Hydrostean 1030 disponible en Comercial Dayma, se puede destacar, en primer lugar, que es un limpiador de vapor muy cómodo y práctico, con una potencia máxima de hasta 1.000W, un depósito para el agua de 350ml, 3 bares de presión de vapor y 30g/min de caudal de vapor. Esto permite limpiar y desinfectar prácticamente cualquier superficie y garantizar un excelente acabado. Su alta presión permite arrancar hasta la suciedad más incrustada, mientras que su caudal de vapor hace que la limpieza y desinfección sea mucho más rápida.

El producto viene con un kit de 9 accesorios que constan de una boquilla pequeña, boquilla grande, curvada, cepillo de nailon, embudo, vaso medidor, paño para cepillo de planchado, cepillo para cristal y manguera. Esto facilita la adaptación de la vaporeta sin problemas a cualquier situación de limpieza.

Si la prioridad es comprar una vaporeta de mano de forma online que sea potente y al mismo tiempo económica, Comercial Dayma es una muy buena opción para comenzar a limpiar y desinfectar cualquier espacio y superficie de manera rápida y fácil.

