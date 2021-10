Kachopo King, la tienda online de cachopos artesanales en Oviedo Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

Con la pandemia, ha aumentado la solicitud de pedidos a domicilio, sobre todo dentro del sector alimenticio. En la región de Asturias, esto también ocurre, pero los clientes tienden a optar por recetas más tradicionales de la comunidad autónoma, como es el caso de los cachopos. A pesar de esto, este plato no se realiza en todos los establecimientos de forma casera y con ingredientes de primera calidad.

Por esta razón, es importante encontrar locales que marquen la diferencia como Kachopo King en Oviedo. Esta es una tienda online que ofrece cachopos artesanales con envío a domicilio a cualquier lugar de la ciudad ovetense.

Una gran variedad de cachopos para elegir en Kachopo King en Oviedo Kachopo King dispone de muchas opciones para adquirir cachopos. Concretamente, ofrece 11 propuestas de cachopos de 300 gramos y 5 de 200 gramos.

En primer lugar, es importante destacar que los ingredientes tradicionales que utiliza Kachopo King en sus productos son la ternera 100% asturiana, el jamón y el queso, aunque en muchas ocasiones se le agregan distintos complementos que le dan un toque único. De hecho, hay varias propuestas en el menú.

Destacan el Kachopo Astur, de ternera con cecina de Tineo, rulo de cabra y cebolla caramelizada y el Kachopo Pio Pio de pollo relleno de bacon, boletus y doble porción de queso. Aunque también es muy famoso el Kachopo Blue, con ternera rellena de lacón, queso azul de cabra y pimientos de piquillo.

Por otro lado, están el Kachopo Class, hecho de ternera rellena de jamón ibérico y queso gouda, el Kachopo Cua Cua de ternera con foie de pato y cebolla caramelizada y el Kachopo Made In Spain, de lomo de cerdo relleno con jamón, queso manchego y pimientos de piquillo.

Finalmente, dispone de la oferta de Kachopo Table, que contiene 5 cachopos de 200 gramos por unidad con 5 sabores diferentes. Además, la tienda también brinda salsas, bebidas y acompañamientos.

Los cachopos tradicionales a domicilio gracias a Kachopo King Kachopo King ofrece sus servicios en agradecimiento y reconocimiento de la tradición asturiana. De hecho, su cultura culinaria, que es tan rica en variedad y sabor, le permite trabajar con otros negocios yllevar este inigualable alimento a todos los rincones del país e incluso de Portugal.

También cabe destacar que con el delivery de Glovo App y Just Eat, Kachopo King ofrece sus servicios a clientes particulares y, sobre todo a establecimientos de hostelería que quieran vender estos cachopos.

Igualmente, ayuda a estos negocios a tener éxito con el servicio que ofrecen de marketing digital. Gracias a este, locales de hostelería pueden crecer mediante una estrategia en la que todas las partes se vean beneficiadas.

En conclusión, la empresa Kachopo King apoya la tradición y recomienda que todas las personas sigan comiendo estos platos asturianos en los restaurantes típicos o que los pidan en esta tienda a domicilio. Así, podrán freírlos al gusto y servirlos a toda la familia.

Para adquirir cachopos o más información sobre sus productos, se puede entrar en la página web de la empresa y contactar con los responsables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.