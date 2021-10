CAÑAPACK, la revolución del packaging sostenible respetuoso con el medioambiente Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de octubre de 2021, 08:57 h (CET)

A pesar de ser una tendencia poco conocida, cada vez más empresas consideran el packaging sostenible como la mejor vía de embalaje de productos comerciales de modo que cumplan con el compromiso generalizado de todas las empresas: la protección del medio ambiente.

Tal es el caso de CAÑAPACK, una empresa ecológica destinada a comercializar y distribuir papel y cartón hechos 100% con bagazo de caña de azúcar, Tree Free, utilizando procesos amigables con el medio ambiente, lo que les permite que sus productos sean clasificados como sostenibles, ecológicos, compostables y reciclables.

La revolución del packaging CAÑAPACK no solo está causando una verdadera revolución en el sector del packaging, también su incursión en el área de la comunicación gráfica, la papelería, la perfumería, el fast food, libros, catálogos y cuadernos hace de sus presentaciones la mejor alternativa de empaquetado para las empresas. Desde la elaboración de sus productos hasta la eliminación o descarte de los paquetes que elaboran tienen presente los criterios de sostenibilidad necesarios para disminuir el impacto ambiental. Sostenibles, reutilizables, biodegradables y fabricado 100% con material ecológico, los productos CAÑAPACK son la mejor alternativa para transformar de manera eficiente el packaging de cualquier negocio que desee incorporarse al movimiento de protección del medio ambiente. El papel y el cartón con calidad CAÑAPACK están presentes en envases de comidas para llevar, estuches y etiquetas, adicionalmente es apto para impresiones de todo tipo. En CAÑAPACK prefieren la fibra o bagazo de la caña de azúcar debido a los beneficios que este cultivo contempla en sus características. La caña de azúcar es conocida por ser un cultivo con escaso porcentaje de desperdicio y es un sector ampliamente conocido por su compromiso con la sostenibilidad, por ejemplo, quienes trabajan con esta materia prima son capaces de reducir el uso de agua en sus cultivos hasta en un 50%.

Acción por el planeta El planeta requiere de acciones inmediatas que ayuden a revertir el daño causado por la contaminación, por ello, cada vez son más las empresas grandes y pequeñas que se suman a la protección del medio ambiente que rodea a la sociedad. Ya son muchas las marcas y empresas que confían en esta compañía, entre ellas, destacan Givaudan, Ketonico, Oliv Collection, Ametller Origen, Innovapack, Mafrica, Veritas, Ferpaper, Carpapsa, Onda Grafe, Papelarias Emilio Braga, entre otras. Ofrece 3 líneas de servicio, la del packaging para la fabricación de embalajes y envases para el sector alimentario, pero también la de consumo orientada al papel de impresión del hogar y la oficina, así como el de comunicación gráfica el cual se centra en papel no estucado para la elaboración de cuadernos, revistas o libros.

CAÑAPACK hace su aporte apostando por la manufactura de la caña de azúcar como una de las vías más efectivas para lograr la sostenibilidad que el planeta necesita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.