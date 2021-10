Ideas Rosas, la wedding planner de Andalucía Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:43 h (CET)

No hay época más bonita para una pareja de novios que cuando ambos deciden darse el “sí quiero”. En ese momento en el que empiezan todos los preparativos para la boda, dan el primer paso hacia el mágico evento que muchos han esperado durante toda su vida. De todos modos, la planificación de una boda puede suponer un gran peso para los novios, debido a que se necesitan muchos preparativos para garantizar la mejor fiesta posible.

Lo más sencillo y práctico en estos casos es apoyarse en un servicio experto y profesional como Ideas Rosas. Esta empresa pertenece a Rosa García, una wedding planner de Andalucía profesional con amplia experiencia organizando bodas de ensueño en toda España.

¿Cómo tener una boda perfecta? El matrimonio es uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier persona y, en consecuencia, el más complicado de planificar. Para tener una boda perfecta, es necesario tener muchos detalles en cuenta: horarios, decoración, invitados, viajes, traslados, locaciones y muchos otros aspectos que pueden abrumar a las parejas.

Afortunadamente, hay muchos profesionales expertos en organizar grandes eventos como este. Con el apoyo de un buen wedding planner las preocupaciones de los novios disminuirán y podrán concentrarse en disfrutar del proceso. Podrán dedicar tiempo a escoger temáticas, vestimenta, flores… mientras el organizador lidia con proveedores y reservas.

Ideas Rosas es el aliado perfecto para cualquier pareja que desee tener una boda perfecta. Esta empresa, ubicada en Andalucía, garantiza la gestión y organización integral de la ceremonia en la iglesia y la recepción. Asimismo, cuenta con un amplio banco de proveedores profesionales, capacitados para hacer realidad cualquier concepto que los novios deseen en su día.

Organizar una boda con Rosa García El servicio de planificación de bodas de Ideas Rosas es ideal para aquellas parejas que prefieren delegar las responsabilidades más grandes en expertos en la materia. Rosa, junto a su equipo, se encargará de transformar todas las ideas y deseos de la feliz pareja y los convertirá en una boda inolvidable.

Asimismo, el apoyo y la asesoría de Ideas Rosas no se limita a funciones comunes como la decoración, la fotografía y la logística en general del evento. Esta empresa destaca por ofrecer un servicio todo en uno, por lo cual también apoyarán a los novios en la elección de iglesias, lecturas para el servicio, despedidas de soltera e incluso, si así lo desea la pareja, la planificación de la luna de miel.

Cada paso dentro de la planificación de una boda es sumamente importante. Contar con el mejor equipo de planificación es indispensable para garantizar una fiesta que cumpla con todos los anhelos de los novios. Por esta razón, Rosa García es la profesional indicada para organizar el evento perfecto que dará inicio a esta nueva etapa en sus vidas.

