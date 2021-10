L.O.I, frenético comienzo del nuevo curso Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:30 h (CET)

Hace apenas dos meses se presentó L.O.I (Lab of Ideas), la nueva agencia de comunicación y showroom de moda que irrumpía en la capital. Esta vez se habla del proyecto de Ben Valero, Brenda Barbosa y Luis Macías, quienes aseguraban que iban a dar el máximo para tener un crecimiento constante desde el principio y, sin duda, están cumpliendo con sus “amenazas”. Vuelven de un verano en el cual no han dejado de trabajar con mucha fuerza, captando una gran cantidad de nuevas marcas y proyectos que buscan irrumpir en el mercado español de la mano de la agencia.

Nueva temporada, nuevos proyectos Si desde su inicio ya contaban con la confianza de un importante grupo hostelero con restaurantes tan destacados como La Perdida, con una marca de destilados “premium” y por supuesto con la ascendente firma de lencería BB Collection, la vuelta del verano viene cargada de novedades. Más de 10 nuevas firmas de moda ávidas de hacerse un nombre en el país han decidido contar con los servicios de L.O.I, nombres que van a empezar a tener cada vez más repercusión en el mercado, como Ochabe, Anthias Beachwear, New Anchor o Santamaría Sombreros, entre otras. Todos estos nombres tienen principalmente dos cosas en común: son empresas jóvenes y disruptivas, además todas provienen de Latinoamérica y buscan su expansión en Europa.

Ochabe y el valor de la tradición Mención aparte merece esta firma de origen colombiano dedicada a crear productos de decoración para casa y accesorios de moda como bolsos, sombreros o collares, usando técnicas tradicionales de tejeduría de palma de iraca.

El uso de este material es protagonista esta temporada en bolsos y pockets de la icónica LOEWE. Pero para la fundadora de Ochabe, Ana María Marquez, es mucho más que una simple forma de diseñar y forma parte de la historia de su familia: “Mi bisabuela y mi abuela vendieron siempre estos productos y siempre tejían regalos para mí cuando era niña, forma parte de mi vida y la tradición se estaba perdiendo, por eso decidí retomarla inspirándome en ellas”. Además, Ana asegura que la idea de este proyecto, galardonado en Colombia por el Fondo Emprender Sena, es también la de apoyar la labor de los artesanos del municipio colombiano de Usiacurí de donde su familia es originaria: “Una de las principales razones por las que cree la marca fue para preservar las tradiciones y la artesanía de mi región, creo que es mi deber ya que ellos trabajan para preservar esta parte de la historia de Colombia y Latinoamérica”. Ochabe fue fundada en el año 2017 y si bien el camino de una joven emprendedora no es fácil, Ana sigue enfocada en “diseñar moda artesanal sostenible, fusionando tendencias de la moda más actual con la tejeduría tradicional de fibras naturales de las comunidades indígenas dándoles la oportunidad de tener un trabajo digno”. Ana espera, gracias a su colaboración con L.O.I, posicionar su marca en Europa de manera firme y aumentar así el número de clientes que respalden este proyecto. Es posible echar un vistazo a sus productos en su cuenta de Instagram @ochabestore y en su página web.

