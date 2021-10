La Junta contará con los arquitectos para la figura del agente rehabilitador y oficinas de rehabilitación Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 18:07 h (CET) La directora general de Vivienda, Inés Sandoval, ha mantenido una reunión con la decana del COACM, Elena Guijarro, y ha destacado que "desde el Gobierno regional vamos a contar con los colegios profesionales, como el Colegio Profesional de Arquitectos de Castilla-La Mancha, con el objetivo claro de implementar modelos de ‘llave en mano’ a través de dos figuras que van a ser esenciales, por un lado, las oficinas de rehabilitación y, por otro lado, los agentes de rehabilitación" El Gobierno regional contará con la participación del Colegio Oficial de Arquitectos en el desarrollo de las figuras del agente rehabilitador y las oficinas de rehabilitación para la gestión de los fondos Next Generation.

Así lo ha destacado la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que hoy cuando se conmemora el Día Mundial de la Arquitectura, ha mantenido una reunión con la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castila-La Mancha (COACM), Elena Guijarro.

"Nos parecía imprescindible mantener hoy una reunión con Inés Sandoval, directora general de la Vivienda, cuando el lema del Día Mundial de la Arquitectura es 'Ahora lo hacemos posible', referido a la iniciativa de mejorar la calidad de nuestro parque de viviendas de la mano de la gran oportunidad que en este sentido nos ofrecen los fondos Next Generation. Desde el COACM insistimos siempre, en perfecta sintonía con la Consejería de Fomento, en que la debemos poner el foco no solo en la rehabilitación energética, en busca de una rehabilitación integral, paliando ahora que disponemos de los fondos, de todas las deficiencias en nuestro parque de viviendas. Estamos ante una ocasión única, y ante la obligación de, desde la colaboración institucional, propiciar que los fondos lleguen a todos los ciudadanos", decía esta mañana Elena Guijarro durante la reunión.

En este contexto, Sandoval ha destacado que "desde el Gobierno regional vamos a contar con los colegios profesionales, como el Colegio Profesional de Arquitectos de Castilla-La Mancha, con el objetivo claro de implementar modelos de ‘llave en mano’ a través de dos figuras que van a ser esenciales, por un lado, las oficinas de rehabilitación y, por otro lado, los agentes de rehabilitación ya que van a ser quienes se encarguen de toda la carga administrativa incluso de la realización del propio proyecto y ejecución de las obras".

La directora general de Vivienda ha asegurado que "en los próximos meses tenemos un reto que abordar impresionante, una de las mayores inversiones que vamos a tener en la región, ya que nos llegarán 48 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y aquí el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha va a jugar un papel esencial".

Inés Sandoval ha recordado que, como ya apuntó el consejero de Fomento, Nacho Hernando, "tenemos que hacer que estos fondos lleguen al bolsillo del ciudadano de forma ágil, sencilla y cuanto antes, y para eso, debemos romper con todos los laberintos burocráticos que nos podemos encontrar e implementar modelos de gestión que sean ágiles y sencillos de manera que la carga administrativa no recaiga en ningún caso en el ciudadano".

Además, la directora general ha puesto el acento en la conmemoración del Día de la Arquitectura y ha agradecido a COACM "su compromiso para trabajar codo con codo con la Consejería de Fomento en la consecución de unos objetivos que compartimos, como es garantizar el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de viviendas dignas y adecuadas que cumplan con todos los parámetros de habitabilidad, salubridad y seguridad".

