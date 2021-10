fundación everis elige a los siete proyectos finalistas de sus premios eAwards Spain 2021 Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:35 h (CET) El ganador obtendrá una dotación económica de 20.000€, un programa de aceleración valorado en 10.000€ y un pase a la final internacional, donde competirá con los ganadores de las 9 convocatorias nacionales de los eAwards en Europa y Latinoamérica por un premio adicional de 60.000€ y asesoramiento especializado fundación everis da a conocer hoy los siete proyectos tecnológicos seleccionados como finalistas de los eAwards Spain 2021, y que competirán para representar a España en la final internacional de los Global eAwards 2021. La convocatoria está dirigida a iniciativas basadas en tecnologías de alto impacto, innovadoras, escalables, sostenibles, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y/o solucionen problemas ambientales a través de modelos de negocio digitales y/o del uso intensivo de la tecnología.

La selección de los finalistas ha recaído en un jurado de expertos compuesto por referentes del ecosistema emprendedor y por directivos de las principales empresas relacionadas con los sectores del premio: industria, salud, medio ambiente y soluciones digitales. Las siete startups finalistas, elegidas entre un total de 645 candidaturas recibidas, son:

Sector Industria

Checktobuild (Málaga). Ofrece un servicio autónomo de control e inspección de proyectos de construcción a través de una plataforma web de inteligencia artificial. Su misión es hacer frente al exceso de presupuesto y los retrasos en construcción, industria e infraestructura, proporcionando precisión e inteligencia. Su herramienta permite comparar automáticamente el estado del proyecto real respecto del estado ideal o de diseño, de forma que pueden detectarse desviaciones o patrones ineficientes en la construcción. Además, se mejoran los sobretiempos y el exceso de costes y se agiliza el proceso de toma de decisiones. Gracias a esto, son capaces de provocar un ahorro en el tiempo de supervisión actual de proyectos de hasta un 75%, con el respectivo ahorro económico.

eCustoms (Madrid). Plataforma online que facilita la digitalización de procesos manuales, especialmente relacionados con gestiones derivadas del comercio internacional, mediante tecnología blockchain e Inteligencia Artificial. Este sistema permite coordinar la información de las distintas operaciones que realiza la empresa, creando un registro único, distribuido y sincronizado, accesible y verificable. Con el empleo de ambas tecnologías se consigue una reducción superior al 75% del tiempo que se emplea para tramitar cada expediente, facilitando la previsualización de la documentación asociada a la operación, reduciendo los errores, y evitando el envío de documentación física.

Sector medio ambiente

Captoplastic (Madrid). Startup con el objetivo de eliminar los microplásticos, un contaminante emergente que pone en riesgo la salud humana y el ecosistema. Se dedica a investigación, desarrollo y comercialización de productos y procesos que permiten cuantificar y separar los microplásticos existentes en ambientes acuáticos como agua marina, aguas residuales, agua dulce, alimentos y agua potable, aguas industriales, etc. Además de la tecnología para la eliminación de estos microplásticos, ha desarrollado un método de análisis y determinación de los microplásticos en el agua, algo totalmente innovador en el mercado actual y fundamental para la implantación de la nueva normativa.

Recircular (Vizcaya). Plataforma activa que pone en contacto a empresas que generan residuos con otras que los utilizan como materias primas. De esta forma pueden registrarse las empresas e introducir la información sobre los residuos que generan y su algoritmo les devuelve información sobre las oportunidades de valorización o reutilización existentes para esos residuos. Asimismo, informan automáticamente a otras empresas que sean potenciales consumidores de que puedan introducir los recursos como materias primas.

Sector Salud

Sycai Medical (Barcelona). Asistente digital que ayuda a los radiólogos a detectar y clasificar lesiones en el páncreas sobre TACs y resonancias magnéticas con el objetivo de incrementar el diagnóstico precoz de cáncer de páncreas de manera no invasiva y ahorrar pruebas a los pacientes. El software, basado en Deep Learning, analiza las imágenes, detecta las zonas con lesiones, las reconstruye en 3D, las caracteriza y ofrece al radiólogo un diagnóstico y la probabilidad estimada de que evolucionen a cáncer en el futuro, gracias a la cual los profesionales pueden ahorrar pruebas invasivas y tomar la mejor decisión clínica en cuanto al tratamiento.

Airway Shield (Cantabria). Primer dispositivo médico para la intubación endotraqueal que ofrece protección para profesionales sanitarios y pacientes. Su objetivo es mejorar la seguridad de la intubación endotraqueal para pacientes y personal sanitario y su dispositivo disminuye el riesgo de contagio por gérmenes respiratorios (gripe estacional, SARS-CoV-2, MERS, virus respiratorio sincitial, etc.). Mediante una cánula dirige el tubo endotraqueal hacia la laringe, haciendo que este procedimiento crítico sea más fácil, rápido y seguro. Además, permitirá el aprendizaje rápido (basado en ‘cloud’) del manejo de este critico procedimiento médico por parte de no especialistas.

Soluciones digitales

Yakk (Madrid). Su propósito es cambiar el patrón de consumo actual de comprar-usar-tirar por alquilar-usar-reutilizar, con la finalidad de democratizar el acceso a cualquier producto y de reducir el consumo masivo de recursos del planeta. En su plataforma online converge toda la oferta y demanda de alquiler de cualquier tipo de producto, desde equipos audiovisuales, hasta material deportivo, pasando por instrumentos musicales, etc.

El próximo 13 de octubre se elegirá al ganador de los eAwards Spain 2021, queobtendrá una dotación económica de 20.000 euros a fondo perdido para el desarrollo y el lanzamiento de su proyecto, programa de aceleración por parte de i-deals (Grupo everis) valorada en 10.000 euros y un pase a la final internacional, donde competirá con los ganadores de las 9 convocatorias nacionales de los eAwards en Europa y Latinoamérica por un premio adicional de 60.000€ y asesoramiento especializado.

Además, el ganador español participará en la semana del emprendimiento que organiza la fundación everis en Madrid para todos los ganadores nacionales, unas jornadas dedicadas a promover el emprendimiento y la innovación a través de seminarios de tecnologías punteras, sesiones de networking, speed dating con inversionistas y encuentros con referentes del emprendimiento y la innovación y que se celebrará los días 22, 23, 24 de noviembre.

Iniciativas gratuitas de fundación everis para impulsar el emprendimiento

fundación everis, en su misión de impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica, ofrece este año, como novedad, un programa online y gratuito de mentoría personalizada para los 52 semifinalistas que han presentado sus propuestas aunque no hayan sido seleccionados como finalistas.

Además, la Fundación organiza la semana del emprendimiento los días 22, 23, 24 de noviembre, en formato online a través de una plataforma inmersiva en un mundo virtual 3D y gratuito, para todo su ecosistema: emprendedores participantes de todas las ediciones, alianzas, profesionales del grupo everis, etc.

