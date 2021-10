Choque de agujeros negros y sobre exposición de neutrinos en la tierra y Neutrino Energy Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:39 h (CET) Los agujeros negros son uno de los fenómenos más desconocidos en el cosmos y por tanto son motivo de profundos estudios científicos que ayudan a comprender las características físicas específicas que de éstos enormes fenómenos se desprenden Un agujero negro es un fenómeno cósmico de una fuerza gravitacional monumental donde toda materia que se acerque a su centro será absorbida por el mismo, incluidos estrellas, planetas y otros elementos del cosmos, dentro de tal espiral el tiempo y el espacio sufren deformidades tales que es imposible aún saber con exactitud como se comporta en su interior. Pero se puede afirmar que los agujeros negros están por todo el cosmos y son parte de la estructura del mismo, los hay de mayor tamaño y masa y de menor escala también. Recientemente en mayo del 2020 la prestigiosa revista de astronomía física Physical Review Letters reveló un acontecimiento de choque entre dos agujeros negros con una masa total equivalente a 150 masas solares, a esta colisión se el bautizado con la denominación GW190521.

La revista Astrophysical Journal Letters también dió cuenta de tal evento astro físico. Si bien los agujeros negros están presentes en el sistema cósmico este evento en particular es una gran noticia ya que por primera vez en la historia de la ciencia este evento se cuenta como el primero en ser visto y registrado por los humanos mediante nuevas tecnologías. Estos fenómenos del cosmos particularmente el choque de los agujeros negros produce energía a raudales que son transmitidas en ondas gravitacionales a través del espacio. Cuando los agujeros negros se aproximan deforman el espacio-tiempo que los rodea y por tanto producen una especie de oleadas de deformaciones en el tejido cósmico, a medida que se produce la fusión de ambos agujeros para formar uno solo de la suma de sus masas las ondas que producen son cada vez más intensas y más fuertes.

Estas deformaciones en forma de ondas a medida que se alejan del epicentro se van atenuando en medida que viajan atreves del espacio y luego de millones de años luz de distancia pueden ser captadas desde el planeta tierra, obviamente en forma mucho más tenue que desde el punto desde donde se produjo el fenómeno. Los científicos que han sido los padres de éste fenomenal descubrimiento son Reiner Weiss, Kip Thorne y Barry Barish y le han valido sendos noveles en física.

Ahora la pregunta relevante sería, ¿puede la raza humana aprovechar esta energía extra que proporciona el cosmos?, pues sí, ya que estudios recientes demuestran que dentro de todos los tipos de radiación cósmica se encuentran elementos suficientes para ser aprovechados en forma de energía limpia e infinita para producir electricidad.

Es aquí donde interviene una empresa alemana dedicada por completo al estudio de los NEUTRINOS la NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín. Esta empresa innovadora es la institución que se dedica al desarrollo de varios proyectos de investigación que incluyen diversos tipos de artefactos movidos por energía neutrinovoltaica. Los NEUTRINOS son micropartículas subatómicas que viajan a través del sistema cósmico provenientes de fusiones nucleares ocurridas durante el Big Bang y en todas las fusiones nucleares de millares de estrellas que existen en todo el cosmos, por tanto, el nivel de energía que viaja en el espacio es realmente infinita y puede ser aprovechada para generar energía limpia en el planeta tierra.

Sin duda éste registro de la fusión de los agujeros negros aporta un gran caudal de la energía que se puede aprovechar en la tierra ya que cada evento de estas singulares características hace que los elementos cósmicos que llegan a la tierra puedan ser de gran valor para la humanidad si éstos son aprovechadas adecuadamente.

Neutrino Energy Group y su tecnología neutrinovoltaica

En la ciudad de Berlín Alemania se encuentra el instituto Neutrino Energy Group bajo la dirección del Dr. Holger Thorsten Shubart su CEO. Este prestigioso instituto dedicado por completo e íntegramente al estudio y desarrollo de tecnologías relacionadas con la energía eléctrica que aportan los Neutrinos. Diversos desarrollos forman el portfolio de la prestigiosa institución entre ellos un revolucionario automóvil denominado CAR PI y que funciona a energía eléctrica producida por tecnología neutrinovoltaica. Además, hay numerosos objetos y artefactos que funcionan con tecnología de Neutrinos como ser aparatos de TV, teléfonos móviles, tablets, notebook, relojes y cualquier tipo aparato que requiera energía eléctrica para su funcionamiento.

Básicamente cualquier aparato que tenga que ser enchufado a la red eléctrica podrá ser reemplazado por otro igual de similares características pero que funciona sin necesidad de tener que estar conectado a la red eléctrica. Mediante la tecnología neutrinovoltaica se puede alimentar perfectamente en forma continua tomando la energía directamente del medio ambiente ya que los NEUTRINOS constantemente están llegando a la tierra en forma constante e infinita. Estos dispositivos captan el paso de los NEUTRINOS mediante placas de nanomateriales de grafeno dopado capaces de producir corriente eléctrica con la ayuda de capacitores y amplificadores especialmente creados para tal fin. Por lo tanto, cualquier aparato que posea esta tecnología ya no será necesario que tenga que ser alimentado con ningún tipo de enchufe de red eléctrica. Así las posibilidades de inclusión de todo tipo de aparatos que funcionen con electricidad y posean tecnología neutrinovoltaica ya no tendrán que estar cerca de un hogar u oficina para ser recargado y utilizado.

Esto equivale a decir que se abre una nueva era en el aprovechamiento del uso de aparatos electrónicos que pueden funcionar en cualquier momento y lugar con energía limpia, ecológica e infinita en lugares que antes hubieran sido imposibles de hacerlos funcionar durante todo el tiempo sin recargar sus baterías internas.

Sin duda una nueva era ecológica de la mano de la tecnología está por dar a luz (valga la redundancia), lo que representa un gran salto en el uso de tecnologías limpias ayudando al medio ambiente y dejando atrás siglos de uso de combustibles fósiles para el desarrollo de la sociedad. El NEUTRINO ENERGY GROUP está en la senda del futuro hoy mismo.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

