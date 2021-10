Finresp beca a 5 pymes para que las universidades les ayuden en proyectos de sostenbilidad

Las primeras cinco beneficiarias de la colaboración del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España con u4impact son Blum, Ágora Social, Fundeen, Molino de Jaranda y Ecovending. Finresp ha anunciado esta colaboración con motivo del Día de la Educación Financiera, dedicado este año a las finanzas sostenibles Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, promovido por la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), anuncia con ocasión del Día de la Educación Financiera el lanzamiento de una colaboración con u4impact, entidad que canaliza las horas que los estudiantes universitarios dedican a realizar sus trabajos de fin de grado o máster (TFx) para contribuir a proyectos empresariales de impacto relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La primera materialización de esta colaboración permitirá que 5 pymes españolas que enfrentan retos relacionados con la sostenibilidad puedan beneficiarse de la plataforma de u4impact de forma gratuita, gracias a cinco becas a cargo de Finresp.

En concreto, las cinco pymes beneficiarias serán el venture builder Blum, con sede en Barcelona; la consultora Ágora Social, basada en Madrid; la plataforma de financiación participativa Fundeen, que opera entre Ávila y Madrid; la empresa de emprendimiento social cacereña Molino de Jaranda; y el fabricante de máquinas de vending sostenibles Ecovending, que opera desde la localidad valenciana de Alfafar.

Estas cinco compañías se encuentran entre las pequeñas y medianas empresas que habían solicitado formar parte de la última convocatoria de u4impact para beneficiarse del talento de los jóvenes más comprometidos de más de 20 universidades repartidas por toda España.

Sus retos de sostenibilidad abarcan desde el soporte para levantar un fondo de impacto social, hasta ampliar las formas de pago para captar fondos para entidades del tercer sector, pasando por un proyecto relacionado con las energías renovables o la generalización del uso de máquinas a granel en envases reciclados en colegios o grandes superficies.

El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España cumple a través de esta colaboración con uno de sus objetivos estratégicos, consistente en capacitar al tejido productivo español, y, sobre todo, a las pymes, para que operen de forma más sostenible.

El anuncio de esta colaboración coincide además con el Día de la Educación Financiera: una iniciativa promovida por el Plan de Educación Financiera que desarrollan la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España y que lleva celebrándose desde 2015 cada primer lunes del mes de octubre. En su presente edición, su tema central son además las finanzas sostenibles bajo el lema ‘Tus finanzas, también sostenibles’.

Para Manuel Docavo, emprendedor social y fundador de u4impact, “tener ocasión de colaborar con Finresp y con sus cinco promotoras y red ampliada, que representan al grueso de los agentes financieros de nuestro país, constituye un privilegio y un gran estímulo para quienes formamos parte de u4impact. No dudamos que, con su ayuda, realizaremos nuestra misión, que no es otra que canalizar los 100 millones de horas que los universitarios españoles dedican a realizar sus TFXs hacia proyectos de impacto real positivo. En definitiva, queremos ser una red que conecte al talento joven con el mayor número de organizaciones, empresas y emprendedores, y no dudamos que el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España será un partner clave para hacer crecer ese ecosistema”.

Desde su lanzamiento en 2019, u4impact ya ha puesto a su red de más de 700.000 jóvenes e innovadores sociales al servicio de proyectos de impacto de entidades como Ashoka, Ecoalf, la Fundación Recover o la Asociación Española de ELA, entre otras.