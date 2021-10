Marbella será la ciudad anfitriona de la quinta edición de los New York Summit Awards Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:42 h (CET) La espectacular gala con sabor neoyorquino se celebrará el 19 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella La prestigiosa gala de premios New York Summit Awards, organizada por la Fundación ICL (Inspiring Committed Leaders), ya tiene lugar de celebración: se llevará a cabo el 19 de noviembre en la ciudad de Marbella.

El New York Summit Awards se ha convertido en los últimos años en el evento más relevante de habla hispana en la Ciudad de Nueva York. Cada año, la gala premia a líderes en todas las disciplinas que estén impactando y cambiando el mundo. Para su quinta edición, la gala decide viajar y aterrizar en España para escoger unas de sus ediciones especiales, juntando a lo mejor del mundo norteamericano, el hispano y el español, y premiando a personalidades de primer nivel. En 2022 el NYS volverá a la Gran Manzana.

Entre los premiados de este año se encuentran personalidades como el periodista Vicente Vallés; el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York; la ex secretaria del Tesoro Público del Gobierno de EEUU, Rosario Marín, o el grupo musical Il Divo.

Marbella, en la Costa del Sol, es un entorno único con más de 320 días de sol al año, con 30 kilómetros de costa y playas y un bello entorno natural. Este año, el NYS tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, un espacio con infraestructuras modernas especialmente diseñado para albergar convenciones, exhibiciones y todo tipo de eventos, tanto a nivel nacional como internacional.

La Fundación ICL, parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.

Para más información o entradas para acudir al evento que contará con magníficas actuaciones musicales, visitar la web oficial www.nysummit.org

