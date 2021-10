El doctor Manuel de la Torre y su equipo se incorporan a los hospitales Vithas Madrid Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:28 h (CET) El doctor De la Torre cuenta con casi 30 años de experiencia y es un referente nacional en el tratamiento de patologías craneoencefálicas como tumores cerebrales, y de columna vertebral, habiendo tratado con éxito más de 30.000 casos. La nueva Unidad de Neurocirugía apuesta por la última tecnología instrumental, robótica y de imagen con el objetivo de que las cirugías sean menos invasivas y la recuperación más rápida El doctor Manuel J. de la Torre y su equipo se incorporan a los hospitales Vithas Madrid para dirigir la Unidad de Neurocirugía. Manuel de la Torre, que liderará la unidad desde el corazón de la capital, en el Hospital Vithas Madrid La Milagrosa, también ofrecerá consulta, diagnóstico y tratamiento en el Hospital Vithas Madrid Aravaca y en el centro médico Vithas Internacional.

El doctor De la Torre, que cuenta con casi 30 años de experiencia, es un referente nacional e internacional en el tratamiento de patologías craneoencefálicas, como tumores o hematomas cerebrales, y de columna vertebral, como hernias discales o espondilosis, habiendo tratado con éxito más de 30.000 casos.

La nueva Unidad de Neurocirugía de Vithas Madrid dispone de la última tecnología quirúrgica, robótica y de diagnóstico por imagen, con el objetivo de que las cirugías sean menos invasivas y poder reducir así el tiempo de recuperación del paciente y la estancia hospitalaria.

Esta incorporación representa un nuevo hito en la apuesta estratégica de Vithas por contar con los mejores equipos médicos y por garantizar un servicio y atención sanitaria de excelencia. En este sentido, el Dr. Francisco Malagón, gerente de Vithas Madrid La Milagrosa ha expresado en nombre de los tres gerentes de Vithas Madrid su satisfacción por esta incorporación, que “acerca a nuestros pacientes a uno de los mayores expertos nacionales e internacionales en neurocirugía como es el Dr. De la Torre, y demuestra que Vithas Madrid tiene una gran capacidad de atracción del talento gracias a nuestro modelo flexible de relación con los profesionales y a las importantes inversiones que estamos realizando en tecnología y equipamientos sanitarios para dotarles de las mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas”.

Por su parte, el doctor Manuel J. de la Torre ha agradecido la confianza de Vithas depositada en él y en su equipo y ha manifestado su satisfacción por formar parte de un grupo hospitalario tan relevante y en pleno crecimiento en la capital. “Tanto mi equipo como yo nos sentimos realmente ilusionados con esta nueva andadura. Un proyecto común en constante crecimiento que integra unos centros hospitalarios con la última tecnología y equipos avanzados y el mejor capital humano, tanto de nuestros compañeros del Grupo Vithas como de nuestro equipo. Estamos absolutamente seguros de que el trabajo en común será un completo éxito”, ha declarado.

Los hospitales Vithas Madrid y el centro médico Vithas Internacional son referentes en la capital en las principales áreas médicas y quirúrgicas y cuentan con la mejor tecnología y técnicas más avanzadas ofreciendo una medicina de precisión, más innovadora y personalizada.

Unidad de Neurocirugía: tratamiento y atención integral

La nueva Unidad de Neurocirugía de Vithas Madrid está presente en los tres hospitales Vithas Madrid, garantizando así la continuidad y la transversalidad asistencial y facilitando a los pacientes el acceso a este equipo médico en tres zonas estratégicas de Madrid como son Chamberí, Arturo Soria y Aravaca.

El equipo De la Torre ofrece diagnóstico y tratamiento a pacientes con patologías de columna vertebral, como hernias discales, estenosis de canal medular o espondilosis, así como craneoencefálicas, como pueden ser tumores y hematomas cerebrales e hidrocefalias, entre otras dolencias neurológicas.

Con una atención multidisciplinar, además de la unidad quirúrgica cuenta con una unidad de dolor que mejora la calidad de vida de los pacientes en el posoperatorio, y una unidad especializada de rehabilitación que trabaja para restablecer la funcionalidad tanto en pacientes intervenidos quirúrgicamente como en aquellos que no lo han sido, logrando una recuperación óptima y reduciendo las recaídas.

El doctor de la Torre, un especialista de referencia.

El Dr. Manuel de la Torre, neurocirujano y médico militar, forma parte del servicio médico de la Guardia Real y es jefe de Sanidad de la Agrupación de Intendencia de la Reserva General. En 2013 dirigió el equipo médico encargado de intervenir al Rey Don Juan Carlos de su hernia discal en la columna.

Además, durante sus casi 30 años de experiencia, ha sido reconocido con numerosos reconocimientos, como la Cruz al Mérito Militar. También ha participado en distintos proyectos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Comisión de Investigación Hospitalaria del H.M.C. Universitario Gómez Ulla, y del Ministerio de Consumo, además de formar parte del grupo de trabajo español multicéntrico ADCON-L, entre otros.

Los hospitales Vithas son hospitales seguros

Los 19 hospitales de Vithas son hospitales seguros para pacientes y profesionales gracias a la implantación de estrictos protocolos de seguridad frente a la covid-19. Entre las medidas implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno para las personas con síntomas compatibles con la covid-19, y otro para el resto de pacientes.

Adicionalmente, suministramos mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier motivo. Además, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias.

Una seguridad que siempre ha estado reforzada gracias a que todos los hospitales Vithas implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial.

Para más información: https://preparadosparacuidarte.com/

