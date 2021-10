IMPLICA: la nueva firma de referencia en servicios de Corporate finance Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:58 h (CET) IMPLICA es la nueva firma especialista en Corporate Finance. Una fusión de dos proyectos individuales de éxito como THE VECTOR COMPANY y COFIAL donde continuará prestando servicios de M&A Nace IMPLICA, una nueva firma especializada en Corporate Finance que representa la fusión de dos proyectos individuales de éxito como THE VECTOR COMPANY y COFIAL en una nueva entidad que continuará prestando servicios de M&A.

Desde una posición de mayor relevancia y fortaleza en el mercado nacional, y especialmente en el mercado de Levante, contará con un equipo de más de 20 profesionales repartidos entre las oficinas de Valencia, Madrid, y Murcia, y con más de 70 transacciones cerradas con éxito en los últimos cinco años.

La nueva firma llega con el objetivo de ofrecer un servicio diferencial de M&A en el middle-market español mediante un asesoramiento especializado en la venta, adquisición, fusión o inversión en el capital de compañías no cotizadas, así como en procesos de financiación y refinanciación.

IMPLICA mantiene alianzas estratégicas con diferentes firmas de servicios de Corporate Finance en los principales mercados del mundo, pudiendo así dar una cobertura precisa a las operaciones cross-border con compradores extranjeros cada vez más presentes en los procesos de compraventa de empresas en España.

Todo ello cimentado sobre su experiencia en transacciones corporativas y en la redefinición de un servicio basado en la confianza, la personalización del servicio,una metodología diferencial y disciplinada y una actitud de mantener el foco constante en el cierre con éxito de la transacción.

IMPLICA presenta un profundo conocimiento del tejido empresarial español, de los fondos de capital privado nacionales e internacionales, de las corporaciones e inversores extranjeros activos en operaciones corporativas y de directivos dispuestos a apoyar proyectos de inversión, fruto de la combinación de ambas compañías.

Este nuevo proyecto y su imagen corporativa puede ser consultado en su web (www.implicacf.com) donde se tiene la oportunidad de conocer a sus profesionales y los servicios específicos que ofrece la firma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.