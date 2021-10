Loro Parque entrega el Premio Gorila a Robin Ganzert y a los consejeros eméritos de Loro Parque Fundación Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:03 h (CET) Ganzert, CEO y presidenta de American Humane Association, es la premiada de la edición pasada, que no pudo celebrarse debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19 La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias ha acogido este viernes, 1 de octubre, la entrega del prestigioso Premio Gorila 2019 y 2020 a la Dra. Robin Ganzert, CEO y presidenta de American Humane Association, y a los consejeros eméritos de Loro Parque Fundación. Ganzert es la premiada de la edición pasada, que no pudo celebrarse debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, por lo que este año ha sido reconocida en una ceremonia conjunta.

El galardón cumple este año su decimoctava edición y pone en valor la responsabilidad ambiental, atendiendo a las estrategias y acciones para conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos.

En esta ocasión, Loro Parque ha querido premiar, por un lado, la encomiable labor de Ganzert a la hora de garantizar el bienestar de los animales en los diferentes ámbitos en los que actúa la organización que preside, así como su trabajo de comunicación y visibilización sobre la necesidad de ayudar y proteger a los animales en peligro, contribuyendo, así, a un mundo mejor.

En lo que respecta a los consejeros eméritos de la Fundación, este premio es un reconocimiento a toda una vida dedicada, desde distintos ámbitos de acción, a la conservación de la naturaleza, y por haber formado parte de los éxitos de conservación de la Fundación, entre los que se encuentra haber salvado a 10 especies de loros de la extinción. Los premiados son el Dr. Tomás de Azcárate y Bang; la Dra. Susan L. Clubb; el Dr. Nigel Collar; el Dr. Wolfgang Grummt (póstumo); el Prof. Dr. Wolf M. Iwand; Povl Jorgensen; Rosemary Low; el Dr. Joachim Steinbacher (póstumo); John Stoodley (póstumo); el profesor Ian Swingland Dsc; Juan Sebastián Villalba-Macías; el Dr. David Waugh; el Dr. Roland Wirth, y René Wüst.

Al evento, celebrado en el Salón de Actos de la institución regional en cumplimiento con todas las medidas sanitarias correspondientes al nivel de alerta 2 en que se encuentra Tenerife, acudieron alrededor de 200 invitados, entre los que se pudo ver a numerosas autoridades locales, insulares y regionales, además de representantes civiles, militares, consulares y del sector privado.

Wolfgang Kiessling, presidente de la Compañía Loro Parque, quiso aprovechar la oportunidad para destacar el compromiso de los galardonados con la protección y la conservación de los animales y sus hábitats naturales, especialmente en un contexto como el actual, en el que la superpoblación está generando un daño irreversible a la naturaleza y a las especies que habitan en ella. Es por eso que Loro Parque Fundación, en sus más de 27 años de historia, ha invertido casi 23 millones de dólares en más de 200 proyectos de conservación alrededor de todo el mundo.

Sobre Premio Gorila

El Premio Gorila es un reconocimiento con el que el Loro Parque ha distinguido a diversas personalidades y organismos a lo largo de los últimos 18 años por su compromiso con la conservación del medioambiente y su dedicación con el turismo responsable y sostenible.

A lo largo de su historia, este galardón ha sido otorgado a:

2003 Grupo Iberostar – Miguel Fluxá

2004 Thomas Cook – Wolfgang Beeser

2005 Globalia – Juan José Hidalgo Acera

2006 TUI UK – David Harper

2007 TUI - Dr. Michael Frenzel

2008 Ricardo Melchior Navarro

2009 VOX Televisión GmbH – Jan Biekhör

2010 Bird Life International – Marco Lambertini

2011 Dra. Petra Deimar

2012 Michael Miersch – Periodista

2013 ABTA - Mark Tanzer

2014 Luigi Cabrini – GSTC

2015 Instituto Universitario de Sanidad Animal – Prof. Antonio Jesús Fdez. Rodríguez

2016 Versele Laga – Patrick Ghysels

2017 Rosemary Low

2018 Steve Heapy

2019 Dra. Robin Ganzert

2020 Consejeros eméritos de Loro Parque Fundación

