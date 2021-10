Termiser Protecciones celebra un nuevo récord de seguridad infantil en la previa de la vuelta al cole Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:30 h (CET) Este verano ha marcado un nuevo hito en la actividad de Termiser Protecciones, con la colocación de los mejores elementos de seguridad en los centros educativos aprovechando la inactividad de la temporada estival en estos recintos El verano de 2021 quedará marcado en la trayectoria de Termiser Protecciones al obtener los mejores datos en este mismo tramo temporal respecto a los de años anteriores.

Así, esta empresa ha experimentado un importante repunte en la demanda de trabajos de instalación de soluciones de seguridad en entornos tan delicados como aquellos en los que se mueven los más pequeños, disfrutando de sus juegos y relaciones sociales con otros niños.

Teniendo en cuenta estos aspectos, es fundamental contar con la máxima protección posible para evitar percances y minimizar los daños.

Guarderías, escuelas, centros deportivos, etc. son sólo algunos de los ejemplos más comunes donde se trabaja con los recursos fundamentales de seguridad para el colectivo infantil.

Una de las claves del éxito de estos productos es que son fácilmente adaptables a todo tipo de instalaciones, gracias a un estudio previo por parte de los expertos del lugar para determinar qué soluciones y de qué tipo utilizar.

Los profesionales de esta actividad procuran instalar estas piezas siempre sin romper la estética ya existente pero garantizando su funcionalidad protectora.

Por qué es importante instalar protectores en centros educativos y deportivos

Por la naturaleza de estos recintos, donde se mueven niños constantemente, se da una serie de riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

Por ello, la colocación de estos recursos supone un plus en la tranquilidad de padres y docentes, ya que se minimizan los riesgos de percance y de daños relacionados con ellos.

Empresas como esta garantizan, además de la instalación, el mantenimiento de estas piezas a lo largo del tiempo para verificar que continúa cumpliendo su función.

Teniendo en cuenta toda esta información, se puede entender la imperiosa necesidad de recurrir a un servicio profesional de la talla de Termiser Protecciones, donde disponen de soluciones, además de para estos recintos, para muchos otros en los que se pretende ganar en seguridad, como es el caso de puertos, aeropuertos, garajes, parkings, centros médicos, industrias y plantas de logística, para los cuales se realizan planes especiales en busca de la máxima protección de quienes transitan por su interior.

