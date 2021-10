Gana Energía: Trucos para ahorrar energía en la cocina Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:39 h (CET) El batch cooking, el uso de la olla a presión y el microondas pueden marcar la diferencia en la factura de la luz. Ahorrar luz en esta estancia de la casa es sencillo si se adaptan los hábitos y la forma de uso de algunos electrodomésticos y accesorios de cocina La cocina es una de las estancias de la casa en las que más tiempo se suele pasar y en las que se produce un mayor consumo de energía. En ella se encuentran, además, los electrodomésticos que más consumen en el hogar por lo que es importante saber cómo cocinar de manera eficiente para evitar una factura elevada.

Gana Energía, empresa comercializadora independiente de electricidad que ofrece energía 100% renovable, ha llevado a cabo un análisis del consumo y ofrece unos sencillos trucos para reducir el gasto energético en la cocina:

Escoger electrodomésticos eficientes

Al adquirir un aparato, es importante fijarse en su etiqueta de eficiencia energética y siempre que sea posible, elegir aparatos de clase A. Con el tiempo, pueden suponer un ahorro de hasta un 60% que la etiqueta inferior.

El microondas también es un aliado para ahorrar luz en la cocina. Sustituir el horno por este electrodoméstico para cocinar permite ahorrar hasta un 60% de energía, según un estudio del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Utilizar la olla a presión

Es una manera eficiente de cocinar ya que reduce el tiempo de cocción y además evita estar pendiente del fuego.

Apuntarse al batch cooking

Esta práctica que consiste en planificar el menú de toda la semana y cocinarlo en una sola tarde ha demostrado ser una forma de ahorro energético en la cocina: se gasta menos tiempo, se aprovecha el calor de la cocina o el horno y, además, permite fregar menos.

Ojo con el consumo fantasma

Aunque un electrodoméstico no está siendo utilizado, sigue consumiendo energía. Es el llamado consumo en stand by. Para mantenerlo a raya, es recomendable utilizar regletas de conexión múltiple con interruptor. Al desconectarla, se apagan todos los aparatos, con lo que se consigue un ahorro de 40 a 150 euros anuales.

Elegir luces led

La iluminación representa un tercio del gasto de luz de una vivienda. Por eso, cambiar las bombillas tradicionales por lámparas LED o de bajo consumo ayuda a ahorrar.

Otro consejo importante es aprovechar siempre que sea posible la luz natural y evitar encender todas las luces de la cocina cuando no sea necesario: basta con encender la zona donde se esté trabajando.

Es aconsejable prestar atención al frigorífico

El frigorífico es el rey del consumo eléctrico en casa: está conectado las 24 horas del día y llega a representar el 20% de la energía total en un hogar. La buena noticia es que se puede controlar el gasto con algunos sencillos trucos:

Dejar enfriar los alimentos antes de introducirlos en la nevera; de esta forma, se ahorra trabajo al electrodoméstico y se reduce el gasto de energía alargando además su vida útil.

Temperatura eficiente: la recomendación es graduarlo entre 3º y 5º en la parte del refrigerador y -18º y -15º en el congelador.

Evitar abrir la nevera repetidamente cuando no sea necesario. Esto hace que el frío se escape y el frigorífico tenga que trabajar más y gastar más energía.

Colocar el frigorífico en una zona alejada del sol directo y de posibles focos de calor como el horno. Eficiencia energética también mientras se cocina

Tanto si se utiliza cocina eléctrica o gas, hay una serie de consejos que se deben de tener en cuenta para reducir el consumo de luz. Para ello, Gana Energía propone aplicar la eficiencia energética también cuando se cocina:

Utilizar el tamaño de fuego adecuado en función de las sartenes para aprovechar al máximo el calor y evitar derrochar energía.

Invertir en sartenes de buena calidad. Los utensilios low cost pueden hacer ahorrar unos euros al principio pero están hechos de materiales que no conducen bien el calor, lo que hará aumentar el consumo eléctrico.

Utilizar las tapas durante la cocción. De esta forma, se evita la pérdida de calor y se reduce el tiempo de cocinado.

Apagar el fuego durante los últimos minutos del cocinado permite aprovechar el calor que queda en la sartén, lo que ayudará también a ahorrar luz en la cocina. Por último, desde Gana Energía recomiendan elegir la tarifa de luz que mejor se adapta a los hábitos de consumo. Para saber cuál es la que mejor se adapta a las necesidades, utilizar siempre los simuladores de factura, de esta forma se podrá conocer cuánto se podría ahorrar si se cambia.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una empresa comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable. Fue fundada en 2015 con el objetivo de ofrecer los precios más competitivos del mercado y un servicio transparente, poniendo el foco en la satisfacción y tranquilidad del cliente. Actualmente opera en España peninsular y Baleares.

La compañía se diferencia, entre otros aspectos, por ofrecer las tarifas a precio de coste o indexadas más asequibles del mercado, tanto para el sector residencial -su principal foco de negocio- como para industrias, grandes empresas y PYMES. Como asesores energéticos, ofrecen total transparencia en su información a los clientes sobre las tarifas que mejor se adaptan a sus necesidades.

www.ganaenergia.com

