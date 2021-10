El servicio profesional de montaje y desmontaje de andamios, principal valor añadido de Termiser Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:42 h (CET) Uno de los momentos más delicados en el uso de estructuras para trabajos en altura es su instalación y desmontaje, un proceso que debe ser supervisado por personal técnico y especializado en él, por lo que Termiser ofrece la asistencia del personal del que disponemos para cumplir con este cometido con todas las garantías que recoge la normativa vigente Termiser, empresa líder en la venta y alquiler de andamios, se diferencia de muchas otras ofertas del mercado por poner a disposición de sus clientes un servicio de montaje de todas las piezas que forman parte de los andamios con total rigor y profesionalidad, ya que envian al personal más cualificado y experimentado para ello.

Una de las claves de este servicio es la capacidad de adaptación del trabajo de sus expertos, ya que actúan en diferentes escenarios, como terrenos irregulares, inclinados, sin sustentos suficientes para las patas de los andamios, etc.

Como la base del dispositivo es una de las cuestiones más trascendentales para su uso, ya que supone que de ese modo se minimizan los riesgos inherentes de estos equipos.

Por ello, si se quiere disfrutar de un andamio seguro y estable, lo mejor es recurrir a la supervisión técnica que sólo los expertos en estas cuestiones pueden garantizar.

Otras ventajas de elegir Termiser

Además de su servicio de montaje y desmontaje profesional, Termiser es siempre una buena elección gracias a otros aspectos esenciales para optimizar el empleo de estos dispositivos que facilitan el trabajo en altura:

Transporte: el traslado de las piezas que conforman estos andamios es otro plus que valoran los clientes interesados en estos productos.



Movilidad: si bien las estructuras son robustas, sólidas y muy resistentes, también disponen de recursos para poder desplazarse con facilidad por el terreno.



Variedad: en el catálogo de este servicio, se puede acceder a una gran variedad de modelos diferentes para así poder escoger la variedad que se considere más oportuna según la tarea a desarrollar.



Sin período mínimo: se puede alquilar un andamio sin ningún tipo de límite temporal, ni mínimo ni máximo, por lo que se puede disfrutar de él cuanto se desee.



Primera calidad: sólo se recurre a las piezas y los productos más destacados del mercado, por lo que se ofrece siempre las máximas garantías, avaladas con la satisfacción previa de sus clientes.

En Termiser, disponen de andamios, plataformas elevadoras y otras soluciones para el trabajo en altura de primera calidad.

