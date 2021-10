Doctor Aso sugiere las 5 claves para afrontar un aumento de pecho Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 16:47 h (CET) Una mamoplastia de aumento es una cirugía para la que hay que estar preparada con algunos puntos esenciales, por lo que el Doctor Aso ofrece los 5 consejos más importantes para tenerlo todo preparado antes del "Día D" En España, se estima que se realizan, aproximadamente, unas 18.000 mamoplastias de aumento cada año, siendo la intervención de medicina estética más demandada, ya no sólo en el plano nacional, sino a nivel mundial.

El Doctor Aso es uno de los cirujanos más reconocidos que se dedican a intervenciones de aumento de pecho en Madrid, ya que cuenta con una trayectoria y una cualificación de primer nivel para obtener resultados satisfactorios para la paciente, que es la prioridad del equipo médico que interviene en estos procedimientos quirúrgicos.

La elección del cirujano

Una de las premisas previas de cualquier intervención de este tipo es escoger el servicio a donde acudir, ya que gran parte del resultado dependerá de este primer paso.

Consultar su formación y experiencia, así como descartar a aquellos cirujanos que no permitan a la paciente la posibilidad de decidir sobre el devenir de este procedimiento, como el tipo de prótesis o la talla final. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta el criterio profesional del especialista en la primera cita.

Otro sinónimo de excelencia de un equipo determinado es que el médico pertenezca a la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), algo que se puede consultar en su página web.

La primera cita

El primer encuentro, gratuito en el caso de este especialista, es fundamental para decidir las cuestiones más esenciales del procedimiento, así como despejar las dudas de la paciente sobre la cirugía. En esta visita se simularán los posibles resultados y se elegirá la forma y tamaño del nuevo pecho.

La intervención

A pesar de tratarse de una operación relativamente sencilla, es conveniente acudir preparada, dejando todo en casa listo antes de marcharse el día acordado para que, al regresar, no tenga que moverse demasiado.

El postoperatorio

Las molestias y los ligeros dolores se suelen sentir los primeros 2-5 días después de la cirugía, por lo que conviene seguir las instrucciones del facultativo en cuestiones de reposo y medicación.

El resultado

La paciente debe tener claro que los resultados definitivos no se podrán notar hasta pasado un tiempo, ya que, al principio, es común que surjan moretones, inflamaciones o que las prótesis se sitúen algo elevadas. Hasta pasados entre tres y seis meses no se podrá ver el efecto real y definitivo de todo este proceso.

