La Industria Alimentaria de Castilla y León es el primer sector con una plataforma de digitalización de la mano de Atlas Tecnológico

lunes, 4 de octubre de 2021, 15:43 h (CET) Desafíos 4.0 se ha diseñado en dos fases: la identificación de los retos a los que se enfrenta la industria de la alimentación y la colaboración estratégica con Atlas Tecnológico, una plataforma colaborativa de la compañía Fom Insights, cuyo objetivo es conectar empresas de alimentación, con compañía de TI para conseguir impulsar la innovación y competir a nivel global La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis y Fom Insights, impulsora de Atlas Tecnológico, han culminado el proyecto “Desafíos 4.0”, diseñado para promover la implementación de iniciativas y planes de digitalización en el sector. La iniciativa ha generado ya más de 20 proyectos vivos protagonizados por empresas de Vitartis, que lideran de ese modo la incorporación de iniciativas de transformación digital en Atlas Tecnológico.



Algunos ejemplos de los proyectos puestos en marcha gracias a Desafíos 4.0 son, entre otros, la búsqueda de proveedores RFID para etiquetas de vino o la creación de líneas de automatización para la captación de datos e integración en sistemas de calidad.



El modelo Desafíos 4.0 incluye el acceso a una plataforma colaborativa de más de 250 organizaciones, confiable y transparente cuyo objetivo es conectar las empresas de alimentación con compañías de TI y de la industria, para resolver necesidades reales, generar innovación en el ámbito de la industria de la alimentación 4.0 y competir a nivel global.



El proyecto se ha articulado en dos fases: la primera enfocada a la identificación de los desafíos a los que se enfrenta la industria de la alimentación y la segunda dirigida a la creación de un modelo de trabajo personalizado para cada compañía, tanto grandes corporaciones como pymes, para implementar por parte de Atlas Tecnológico las tecnologías necesarias para su desarrollo. En este contexto y por orden de prioridad, los principales desafíos tecnológicos para estas empresas son la interconexión de sistemas, la formación de mandos intermedios, ciberseguridad, el big data, el business intelligence, la robótica y fábrica avanzada, el cloud computing, la captación del dato a través de sensores IoT, los almacenes inteligentes, la realidad aumentada y realidad virtual, y, por último, la actualización del modelo de negocio.



“Desafíos 4.0” ofrece un gran potencial para el sector de la alimentación de Castilla y León. Sector, que se ha consolidado como el tercero a nivel nacional, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación logrando una facturación en el último año de 11.000 millones y generando más de 40.000 empleos.



Problemáticas comunes

El proyecto incluyó diferentes encuentros y dinámicas de grupo en el que participaron más de medio centenar de empresas asociadas, que identificaron problemáticas comunes:

Unificar los sistemas para lograr mayor eficiencia, transparencia y ahorro temporal, dimensionándoles para optimizarlos, hacerles más eficaces y escalables.

Formación en tecnologías habilitadoras

Captación de datos, seguimiento y disponibilidad de la información: Crear una cultura del dato y mejorar su captura gracias a la sensórica y la automatización de procesos

Ciberseguridad: Para estas empresas es más fácil proteger la parte TI que la OT, por el riesgo que supone una parada de la producción. En su caso la ciberseguridad no es solo cibernética, también es física y debe afrontarse de manera distinta en la parte OT y en la parte IT. La parte OT debe tener como prioridad la disponibilidad y en la parte IT, la confidencialidad del dato.

Automatización y Robótica: reduce costes operacionales y aporta eficiencia, consistencia en el producto, reducción de residuos y mayor flexibilidad en la producción, pero la facilidad de su implantación depende del nivel de producción y la complejidad del producto. La reducción del coste de los vehículos guiados autónomos (AGV) les hacen más accesibles en una tendencia que lleva a almacenes más pequeños y cercanos al productor final. Finalmente, Deep learning y a la visión artificial, permitirá un crecimiento exponencial de la flota de robots. Plataforma colaborativa

La segunda fase de Desafíos 4.0 ha permitido la primera experiencia real de uso de Atlas Tecnológico, con acceso de las empresas asociadas a Vitartis a la información disponible y a la posible colaboración ad hoc para resolver los problemas tecnológicos específicos.



En esta fase, los socios de Vitartis han contado con un acceso Premium gratuito a la plataforma ATLAS TECNOLÓGICO, un buscador y comparador de habilidades de cerca de 250 empresas tecnológicas de toda España clasificadas por capacidades. Además, los asociados han tenido acceso gratuito a una consultoría 4.0 que contempla el análisis de su proyecto, el asesoramiento y propuesta de proveedores que mejor se adaptan al proyecto, y una cuenta de empresa que permite mostrarse en la plataforma y establecer sinergias con otras empresas tecnológicas y del sector.

