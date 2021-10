Grupo GN comparte con el sector de la Audiología la alegría del reencuentro en el GN Fest Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 14:59 h (CET) En un evento celebrado en el Autocine Madrid RACE, en el que no hubo presentación alguna de producto, sino la celebración de la vida y la materialización del optimismo en el momento actual del mercado Grupo GN ha querido celebrar la vida, a través del reencuentro presencial con los audioprotesistas de toda España, en un evento abierto, “en el que por fin hemos podido comprobar, de nuevo, que tenemos piernas, zapatos, que no somos bustos parlantes detrás de una pantalla, que somos de carne y hueso”, enfatiza José Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

La firma danesa les propuso a los audioprotesistas españoles un evento especial, una feria. El lugar elegido para ello fue el Autocine Madrid RACE. Una gran noria recibía a los visitantes. La posición elevada del lugar sobre la ciudad, hacía que los invitados gozaran de unas maravillosas vistas de la capital, con el cercano Sky Line de las cinco torres de la capital.

Enfrente, una gran carpa, abierta y decorada para la ocasión, recibía a más de 250 profesionales de la audición llegados de toda España. Limonada y sangría en la entrada. Y, a medida que iban pasando podían medir sus fuerzas en el golpeo con un martillo pilón, pescar patos con una caña de verdad, soplar una cerbatana para hacer puntería, hacer carreras de caballos con maquetas o juegos de cartas… todos ellos sirvieron para trasladar a los invitados al tiempo en el que había que usar todo el cuerpo para jugar, y no solo los ojos y los oídos, y las manos, y con ello a reflexionar sobre la importancia del contacto humano y personal.

Al mismo tiempo, abrían los Food Trucks que rodeaban el espacio de ocio. De forma estática y dinámica, a lo largo de la tarde-noche, los audioprotesistas disfrutaron de diferentes clases de comida, de todo el mundo. No faltaron el algodón de azúcar, las palomitas, las patatas o la parrillada típica de las ferias. Quienes querían, jugaban. El resto charlaba sobre la profesión, sobre el reencuentro después de casi dos años. En el ambiente se respiraba el optimismo de percibir, de manera conjunta, que la situación ya es otra.

Y, después de que la profesión disfrutara del reencuentro, José Luis Otero tomó la palabra para, en primer lugar, manifestar de manera pública, poniéndole voz al sentir del sector, esa ilusión por el contacto personal que se palpaba en el ambiente, y mostrar, una vez más, que para GN, lo primero son las personas, de la misma manera que para los profesionales de la audición, lo primero son sus pacientes.

Además, Otero subrayó ese optimismo con los datos que ofrece el contexto actual. “Si tomamos el mercado a fecha de hoy, y lo comparamos con el año 2019, ahora estamos más de un 20% por encima, no es que la recuperación vaya a llegar; ya está aquí”, señaló.

En una convocatoria en la que Grupo GN no hizo presentación alguna de producto, sino que sólo hizo posible recuperar el trato humano, Otero remarcó que “este es el momento de hacer cosas, de ser creativos, de crear un nuevo mundo. Va a ser diferente a partir de ahora. Vendrán mil novedades, cogedlas, sed los primeros, sed precursores, porque el futuro de la profesión, depende de vosotros. Compartimos la misión de ayudar a las personas a que se comuniquen más y mejor, y mucho antes”, terminó el director.

Después del discurso motivador del director general de Grupo GN, comenzó a sonar la música de La Repera, repasando algunos de los clásicos del pop y rock español en internacional, para, también desde la huella sonora, llegar al corazón de la profesión.

