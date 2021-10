Cómo el COVID-19 cambió el mundo de las finanzas Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 14:22 h (CET) "Una de las consecuencias más contundentes que ha generado esta larga pandemia ha sido, sin duda, el cambio en las tendencias de consumo en la sociedad, dejando una huella imborrable para todos los aspectos de la vida cotidiana, y de la mano de esta, la manera de manejar las finanzas personales", destaca Gastón Luis Apraiz, CEO de Inverpriban Toda incertidumbre crea un gran cambio de paradigma en las personas, especialmente en la toma de decisiones, y la gran crisis sanitaria mundial que se ha vivido, ha cambiado el mundo como se conocía. A pesar de que las fórmulas tradicionales de ahorro y diversificación de ingresos continúan funcionando, no se puede obviar el gran avance tecnológico que se está experimentando con las nuevas tecnologías como es el Blockchain y las DeFI, fortalecidas en la era post COVID.

Esta última afirmación se ve reflejada en el gran impacto que estas finanzas descentralizadas están teniendo en la banca tradicional. Con un fuerte retroceso y cierre de oficinas por todo el territorio nacional, muchísimas poblaciones han quedado al borde del abandono total de los servicios bancarios y, por ende, personas que trabajan y dependían de este sector, han sido excluidas.

Por todo esto, es importante destacar lo importante que tiene que ser la difusión de la educación financiera en la sociedad, desde los colegios hasta las universidades, con el fin de nutrir a las personas de los conocimientos necesarios para sobrellevar el mundo que se avecina, y así no quedar al margen de las nuevas tendencias financieras.

Estas nuevas tendencias, que ya llegaron para quedarse, son:

1.Aumento de pago sin contacto, lo que también puede convertirse en una vía de ahorro, ya que permite establecer límites de gasto y tener un control más detallado de los mismos.

2.Gestiones a distancia en la banca online, práctica muy habitual durante el confinamiento e impulsada cada vez más por el cierre de las oficinas físicas.

3.Una mayor tendencia a la compra online para conseguir mejores ofertas a través de comparadores, un hábito que siempre ha favorecido las finanzas y ha tomado fuerza en el último tiempo.

“Estos nuevos hábitos desarrollarán una mayor preocupación en el consumidor por el ahorro, potenciando el “famoso colchón financiero”, un pensamiento normal en un contexto de incertidumbre como el que se continúa viviendo hasta el día de hoy, generado por el alza en los precios de las materias primas, los servicios e insumos. El presente y futuro están determinados a digitalizarse o morir en el intento”, concluye Gastón Luis Apraiz.

Por: Gaston Luis Apraiz

CEO Inverpriban

https://twitter.com/Gaston_Apraiz

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.