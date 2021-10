Talleres Murillo aconseja preparar los vehículos para los primeros fríos del otoño Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) La seguridad en la carretera pasa por contar con unos neumáticos en óptimas condiciones y un perfecto control de los diferentes niveles de líquidos, además de una buena limpieza Talleres Murillo, empresa con 40 años de experiencia ofreciendo servicios relacionados con la reparación y mantenimiento de vehículos y flotas de empresa, advierte de lo importante de un buen mantenimiento al terminar el verano para circular con seguridad y reducir el riesgo de avería.

Especialmente los vehículos que han estado en la calle, expuestos durante meses al calor y a las altas temperaturas, han sufrido condiciones climáticas que han dejado huella en su funcionamiento. Es por ello que resulta fundamental revisarlos cuando termina el calor, para que se enfrenten sin incidencias a las lluvias y al frío del otoño.

Talleres Murillo, con sede en Monzón (Huesca), informa cada año a sus clientes acerca de una serie de recomendaciones para que sus coches estén preparados para afrontar las variaciones de temperaturas. También para que circulen de forma segura, sin sorpresas desagradables propias de los cambios de estación:

Revisión de niveles

El nivel del aceite del motor, el del líquido refrigerante, el nivel de los frenos, así como el del limpiaparabrisas, deben ser revisados porque han podido verse afectados durante el verano.

Revisión de la presión de los neumáticos y de su dibujo

Importante también resulta el examen de los neumáticos, incluida la rueda de repuesto, ya que es el único punto de contacto que tienen los vehículos con el asfalto. Comprobar suapariencia exterior, la profundidad del dibujo y la presión,que siempredebe coincidir con las recomendaciones del fabricante, resulta esencial.

Revisión de los limpiaparabrisas, antes de las primeras lluvias

Conforme avanza el otoño, aumenta la importancia de tener a punto los limpiaparabrisas. También de llevar siempre lleno el depósito del líquido correspondiente. El calor propio del verano suele estropear las gomasde barrido, provocando que no limpien bien las gotas de lluvia. Esto implica que en plena tormenta el peligro de incidentes aumente.

Tan importante como las escobillas son los cristales del coche, especialmente el cristal del parabrisas. Su limpieza resulta clave, no sólo por estética sino para eliminar los restos de barro, insectos u otras suciedades que se puedan adherir. Además, aparte de reducir la visibilidad, pueden provocar posibles grietas.

Limpieza

Una limpieza adecuada, interior y exterior, mejora el aspecto de cualquier vehículo. También resulta beneficiosa para la seguridad y el confort de conductores y acompañantes. Del mismo modo, Talleres Murillo aconseja desinfectar el coche periódicamente para evitar posibles contagios por la COVID-19.

En definitiva, en Talleres Murillo son conscientes que cuando empieza el otoño las jornadas diurnas se acortan, anochece antes, empeora la climatología y aumentan las lluvias. Por ello, es importante revisar la limpieza y los niveles de cada elemento del vehículo. También la presión y la apariencia de los neumáticos, así como los limpiaparabrisas, comprobando que todo funciona correctamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.