lunes, 4 de octubre de 2021, 10:03 h (CET) The Brand Designer, evento online gratuito para Diseñadores y Creativos. En The Brand Designer, el próximo 8 de Octubre se celebra un evento online gratuito con grandes profesionales expertos en Branding, Diseño y Creatividad donde hablarán sobre el mundo del Branding, Diseño y Comunicación Todo lo que se daba por hecho en el mundo del diseño publicitario y las marcas ha cambiado para siempre.

Un evento que contará con los mejores expertos en Branding, donde desvelarán sus experiencia y visión de cómo hacer una marca grande en estos tiempos en que la forma de comunicar ha cambiado. Ya sea un branding personal o uno para una gran empresa, plantear y conocer objetivamente conceptos, ayudan a la creación del branding, generen valor a las marcas para que se relacionen y conecten con sus usuarios reales y potenciales clientes.

Una entrevista muy especial con Josep Maria Mir, Socio-fundador de Summa. Vicepresidente del ADGFAD, Director de los Premios LAUS, Miembro del Consejo Directivo del FAD y Consejero de la Fundación BCD durante más de 14 años, ha sido también Director del Departamento de Diseño Gráfico de EINA, y miembro de comisiones de asesoramiento de importantes instituciones públicas. Josep María Mir es una de las personalidades más interesantes del panorama nacional del diseño de marcas. Su historia está muy ligada a la propia historia y evolución del diseño gráfico en España, en concreto el diseño de imagen gráfica, y es que lleva más de 30 años como Director Creativo de una de las consultoras de branding más antiguas y presentes de España, SUMMA, donde han nacido alguno de los iconos más reconocibles de ESPAÑA.

Evento para Diseñadores, Creativos y Emprendedores que quieran conocer y aprender de los mejores expertos todo sobre el Branding.

Los Ponentes

Los mejores expertos y fundadores de grandes agencias como Laura Méndez, Nelson Moya, Isa Gil, Mercy Guzmán, Alejandra Presa, Carmen Campos, Nuria Mañé, Pamela Jean, Lucia Bernal y Nuria Mañé.

Este evento está patrocinado por Webempresa y regalará entre los asistentes al evento 100 dominios gratuitos, solo por asistir. El sorteo se realizará el mismo día del evento entre los asistentes.

No faltes a este Evento creado por Diseñadores y destinado a Diseñadores y Creativos digitales donde aprenderás todo sobre Branding, Diseño, Creatividad y comunicación. Reserva ya la entrada, plazas limitas: https://thebranddesigner-eventoonlinegratuito.eventbrite.es

Conocer la Agenda del Evento:

11:15h BIENVENIDA A CARGO DE FRANCISCA IRENE

11:30h - 12:00h MERCY GUZMÁN / Fundadora de The Visual Corner

Ponencia: Ponencia: Branding con esencia que hace la diferencia.

12:00h - 12:30h CARMEN CAMPOS / Fundadora de Leblue Estudio

Ponencia: Cómo crear una experiencia de marca memorable.

12:30 - 13:00h NURIA MAÑÉ / Consultora en Comunicación digital

Ponencia: Marcas personales que conectan.

13:00h - 13:30h ISA GIL / Cofundadora @melonblanc

Ponencia: Cómo crear el Moodboard de una marca.

13:30h - 14:00h PAMELA JEAN / Conocida como la “Maga de la Persuasión”

Ponencia: El poder del mensaje: comunica lo importante de manera impactante.

14:00 – 15:45 H DESCANSO

15:45h - 16:00 VUELTA A LA JORNADA DE LA MANO DE FRANCISCA IRENE

16:00h - 16:30h LAURA MÉNDEZ / Fundadora de Menta Branding.

Ponencia: Diseño e Intuición, linterna para guiar el proceso creativo.

16:30h - 17:00h ALEJANDRA PRESA / Cofundadora The Curious Beetle

Ponencia: ¿Cómo construir una marca con propósito a través del storytelling?

17:00h - 17:30h LUCIA BERNAL / Fundadora de Babel Studio

Ponencia: Posiciónate como experto o experta con Branding Personal.

17:30h - 18:00h PALOMA FERNANDEZ/ Experta en Fotografía de Moda

Ponencia: Potencia una marca en redes con Reels y Tiktok.

18:00h - 18:30h NELSON MOYA / Cofundador de El Calotipo

Ponencia: Causar impresión con una buena impresión.

18:30h - 18:45 DESPEDIDA DE LA MANO DE FRANCISCA IRENE

