‘Convivencia elegida’, un proyecto para paliar la soledad no deseada

lunes, 4 de octubre de 2021, 10:07 h (CET) El pasado miércoles 29 de septiembre se presentó en Madrid ‘Convivencia elegida’, un proyecto piloto conjunto de KALAM y Fundación ATYME que ofrece una respuesta profesionalizada para la prevención y alivio de la soledad cuando no se elige voluntariamente Ramón Mayo, presidente de KALAM y patrono de la Fundación Atyme dio inicio a la presentación del proyecto ‘Convivencia elegida’, que inicialmente se pone en marcha en el barrio de El Retiro, y que sirve de base para una plataforma que llegue al mayor número de personas posibles en todas partes, a través de la que las personas puedan compartir vivienda, aficiones o simplemente tiempo de calidad evitando la soledad no deseada, este proyecto está dirigido principalmente a la población de mayores, sólo en El Retiro hay más de 80.000 personas mayores viviendo solas.

La soledad cuando no se escoge tienen efectos devastadores para la salud física y mental, apuntó Trinidad Bernal, directora de la Fundación Atyme y quien coordina al equipo de profesionales que atendarán en esta primera fase las demandas que se reciban en ‘Convivencia elegida’, Bernal hizo mención al interés común de KALAM y Atyme de favorecer el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, poniendo énfasis en la capacidad de decidir sobre sus asuntos, de ahí la importancia de la ‘elección’ de la convivencia en este proyecto, que supone una herramienta de empoderamiento para que los mayores puedan elegir cómo y con quién vivir o compartir su tiempo.

Tras la exposición de los representantes de las dos entidades promotoras de ‘Convivencia elegida’ tomó la palabra Elena Yáguez, una profesora jubilada que planteó que “estar obligada a vivir sola por haberse divorciado no significa tener que sentirse sola”, las mujeres en esta etapa, dijo, son más participativas en actividades, biblioteca, centros de mayores y es importante mantenerse activos, pasar a la tercera edad no equivale a que se acaben los intereses, además reivindicó la necesidad de un cambio de trato hacia los mayores ya que son una población muy heterogénea por lo que deben recibir un trato individualizado y no tratar a los mayores por igual por el hecho de ser mayores

“Tal vez sea un tiempo para para que los mayores luchemos por el respeto que merecemos y por nuestra autodeterminación y creo que ‘Convivencia elegida’ puede poner una piedrecita en esta lucha”.

¿Cómo funciona ‘Convivencia elegida’?

Mediante una plataforma online y atención telefónica gratuita (900 908 104) las personas interesadas pueden contactar para plantear su caso, después se concreta una entrevista personal atendida por mediadores profesionales que analizarán las circunstancias individuales para facilitar la elección de la compañía. Los candidatos a la convivencia elegida pasarán por un proceso en el que se facilitará el conocimiento mutuo y las bases de convivencia, una vez establecidas y tras su inicio, se realizará un seguimiento con el objetivo de que la experiencia cubra las expectativas de sus protagonistas y los aleje de la soledad.

KALAM es una empresa especialista en rehabilitación de edificios y restauración de patrimonio, fundada en 1987, ha realizado más de 1.000 obras con éxito y más de 35 intervenciones en monumentos y conjuntos patrimonio mundial, a través de su Fundación EKABA promueve proyectos sociales.

La Fundación ATYME (Atención y Mediación y el Cambio) es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente, cuyo objetivo es promover la mediación y otras formas pacíficas de abordar los conflictos en la sociedad española. Desde su fundación en 1990 ha llevado a cabo miles de procesos de mediación con particulares y colectivos, así como una incesante labor en formación, investigadora y de divulgación en la mediación y sus distintas aplicaciones.

