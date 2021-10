RetroReclamos acerca la publicidad siglo XX a la actualidad Emprendedores de Hoy

sábado, 2 de octubre de 2021

La publicidad siempre ha incorporado un toque artístico. Mediante este, se logra captar clientes de una forma creativa, atractiva y satisfactoria a la vista. Gran parte de la sociedad coincide en que ninguna publicidad ha sido tan artística como la elaborada sobre cuadros de madera durante el siglo pasado, con su género vintage característico y el estilo de representación de imágenes tan particular de la época. La compañía RetroReclamos se especializa en la elaboración de cuadros de madera con publicidad ambientada en el siglo XX. A la hora de adornar terrazas, bares o galerías, es una gran alternativa.

Una apuesta por el estilo vintage Los cuadros de madera para publicidad han sido muy utilizados durante el siglo XX y tuvieron su auge entre las décadas de los 20 hasta los 70. Durante este período, mucha de esa publicidad se hacía sobre cuadros de madera en la que se colocaban las imágenes de la marca o de lo que se quería transmitir al público. Compañías muy poderosas como Coca-Cola, BMW, Arrow, Bugatti, entre otras hicieron un amplio uso de este tipo de publicidad. Hoy en día, con la evolución de las técnicas y medios publicitarios, los anuncios del siglo pasado se han convertido en artículos de colección que han vuelto a ponerse de moda en la decoración vintage de espacios comerciales. RetroReclamos es una compañía que ha traído de vuelta estos artículos, elaborando y comercializando estos cuadros, hechos con un gran trabajo artístico para captar la publicidad del momento y al mismo tiempo darle un aspecto envejecido, característico de la decoración vintage.

La expresión de arte y publicidad más genuina del siglo XX Retro Reclamos brinda una amplia selección de cuadros de madera con las imágenes más destacadas de la publicidad del siglo XX. Así, esta empresa logra captar muy bien la esencia más representativa de la publicidad de esta época, resaltando por supuesto su carácter vintage. En su tienda online se pueden adquirir estos modelos de diferentes temáticas como motor, glamour, nieve, bebidas, anuncios, restaurantes antiguos, cine, etc. Allí disponen de métodos de pago seguros y fáciles de usar como PayPal, Tarjetas de Débito/Crédito MasterCard, Visa, entre otros. También disponen de un espacio en Amazon para quienes prefieran comprar en dicha plataforma.

Si alguien es propietario de un negocio que quiera decorar con artículos vintage o publicidad antigua, en RetroReclamos podrá encontrar muchos productos de este tipo a muy buenos precios, con envíos a través de Correos Exprés dentro de las primeras 48 horas.

