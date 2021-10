FlitCut, la productora de vídeo que está mejorando las condiciones de los filmmakers Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de octubre de 2021, 14:31 h (CET)

Trabajar como freelance es una de las opciones más favorables para quienes desean trabajar por cuenta propia, tener horarios flexibles y desarrollarse en una determinada área laboral. De hecho, muchas empresas (pequeñas y grandes) de alrededor del mundo se apoyan frecuentemente de profesionales independientes. Una de ellas es la productora de vídeo FlitCut.

Catalogada como la primera solución integral para empresas con una necesidad recurrente de producir vídeos, FlitCut se ha posicionado en España no solo por todas las ventajas que ofrece en sus servicios, sino también por mejorar notablemente las condiciones de los filmmakers y otros profesionales del sector.

¿Cómo funciona la red de filmmakers de FlitCut? La innovadora forma en la que la productora de vídeo FlitCut presta sus servicios alrededor de España es una de las cualidades que la ha posicionado como el partner de vídeo para empresas por excelencia.

Esta agencia posee una amplia red de filmmakers seleccionados individualmente para representar a la compañía en todos los rincones del país. Además, cuenta con unas oficinas en Barcelona en las que trabaja un equipo completo conformado por project managers, directores creativos, editores, diseñadores gráficos, especialistas en marketing digital y desarrolladores que en conjunto representan la opción integral para obtener excelentes resultados en la grabación de vídeo para empresas.

En este sentido, a través de esta red, las empresas de todo el territorio español pueden acceder a los diferentes servicios de grabación, gestión de proyectos edición de vídeo, soporte creativo y estrategias de vídeo marketing que ofrece FlitCut.

Los resultados positivos que ha generado esta metodología de trabajo han permitido a FlitCut trabajar como productora de vídeo para empresas multinacionales con gran reconocimiento en España como Cooltra, ALDI, Voll-Damm, Warner Bros, entre otras.

Los beneficios para el filmmaker Una vez FlitCut ha realizado todo el proceso de validación, para comprobar la experiencia, el material y los recursos del filmmaker, se realiza el alta en la plataforma para que empiecen a recibir propuestas de trabajo. Ellos escogen si quieren o no quieren aceptar la propuesta. FlitCut realiza toda la gestión del proyecto para que el filmmaker sólo deba preocuparse de hacer su trabajo.

Además, FlitCut realiza el pago de las facturas a finales de mes, eliminando por completo la demora en los pagos a la que están acostumbrados la mayoría de freelance del sector.

FlitCut: eficiente, rentable y transparente Gracias a su avanzada plataforma de comunicación, desarrollada por la misma agencia, cada uno de sus clientes puede mantener constante contactoy verificar los avances de su proyecto.

Los profesionales en producción audiovisual permanecen en constante feedback con el Project Manager, brindando siempre información precisa y atendiendo sus dudas.

Este sistema proporciona a FlitCut una mayor escalabilidad en sus trabajos de producción audiovisual, ya que mantienen la atención directa en sus clientes y dan forma a las ideas y planteamientos que inicialmente estos tienen para cada proyecto. En el mundo global en el que se vive, poder grabar en todas partes y sin sobrecostes es una gran ventaja para muchas empresas.

En definitiva, FlitCut no solo es reconocida por la excelencia en sus trabajos de producción audiovisual para grandes corporaciones, también por ser la empresa con la red de filmmakers más extensa del país, que mejora sus condiciones de trabajo y ofrece servicios basados en innovación, calidad y eficiencia.

