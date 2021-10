FlitCut se convierte en el partner de vídeo de las empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de septiembre de 2021, 14:17 h (CET)

Contactar un partner de vídeo es la forma más apropiada de obtener una producción audiovisual de calidad profesional que no solo posicione el rendimiento de la marca, sino que además, incremente las ventas online, genere credibilidad en las comunicaciones y mejore el engagement. Es decir, sea un complemento integral para el crecimiento de la empresa.

Con base en lo anterior, FlitCut se caracteriza por ser el partner de vídeo capacitado y que toda empresa necesita para garantizar la calidad profesional, que lleve a la organización a visualizar un resultado positivo en el reporte de retorno a la inversión.

Empresa especialista en vídeos corporativos: FlitCut FlitCut es reconocida en la actualidad como una agencia de vídeos manejada por expertos en el área audiovisual. Todo un equipo de project managers, directores creativos y editores a nivel nacional e internacional, dan sentido a las ideas que posteriormente se proyectarán en el vídeo corporativo de sus clientes.

Con una destacada trayectoria en vídeos para las empresas, FlitCut cuenta también con una extensa red de filmmakers en toda España, lo que les da la oportunidad de llegar a cada organización que solicite sus servicios, sin importar en qué ciudad se ubique. Desde su plataforma digital, gestionan todas sus producciones sin importar el lugar donde se encuentren sus clientes.

Sumado a esto, muestra de su eficiencia y profesionalismo, es el trabajo que ha desempeñado la agencia como partner de vídeo de empresas multinacionales en diversos sectores como la alimentación, la movilidad e incluso el mundo financiero. Por ejemplo, dos de sus trabajos más reconocidos han sido con las empresas Aldi y Cooltra.

Por otro lado, como agencia productora de vídeos, FlitCut se ha enfocado no solo en ofrecer un servicio de la más alta calidad en vídeos corporativos para uso interno, sino también en proporcionar las mejores condiciones para quienes se unan a su red de filmmakers, entre ellos, resalta el método de trabajo freelance.

¿Por qué contratar un partner de vídeo? Además de garantizar resultados positivos reflejados en ventas, contactar con la agencia de producción audiovisual adecuada permitirá a la empresa mantenerse a la vanguardia en las comunicaciones con su público objetivo.

Por esta razón, vale la pena la inversión en un partner de vídeo. Asimismo, vale acotar que FlitCut se ha posicionado como una de las agencias de vídeos más eficiente y económica para empresas con una necesidad recurrente de generar contenido en vídeo.

Dentro de la plataforma de FlitCut, las empresas pueden comparar el coste de la producción audiovisual que desean realizar si eligen otra empresa. Esto permitirá, en muchos casos, mostrar que FlitCut es la opción más apropiada por sus servicios a precio accesible y con resultados excelentes.

Un partner de vídeo para las empresas aportará, no solo un material audiovisual novedoso y creativo, sino también el toque profesional que permitirá tener mayor alcance en todos los escenarios digitales.

