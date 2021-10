FSIE Madrid traslada a Educación reivindicaciones para los trabajadores de enseñanza y discapacidad Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:32 h (CET) FSIE Madrid apuesta por la jubilación parcial ya que "tenemos compañeros de más de 60 años impartiendo clases, a cursos cada vez más complicados" La disminución de las ratios fue una promesa electoral que esperan que se cumpla, aunque lo ideal hubiera sido mantener las ratios del curso anterior.

FSIE asegura que, ante el aumento de plazas públicas, cada vez hay un mayor número de Escuelas Infantiles privadas cerradas.

Ante la problemática de los sustitutos, el sindicato madrileño pide subsanar la injusticia que supone que, a igual trabajo, se perciba menor salario.

El sindicato asegura que una mesa negociadora de la concertada sería el foro y el medio adecuado para dar solución a todas estas cuestiones.

El sindicato FSIE Madrid ha vuelto a trasladar a la Consejería de Educación “lo que consideramos los puntos más importantes para los trabajadores de la enseñanza y discapacidad”. Lo ha hecho en una reunión que ha mantenido este jueves 30 de septiembre, junto al resto de sindicatos del sector, con Manuel Bautista, Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, y Rocío Albert, Viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

El Sindicato Independiente de Enseñanza y Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid ha informado a través de una nota de prensa cuáles han sido los temas que han vuelto a trasladar a la Consejería de Educación en la citada reunión:

1. Jubilación parcial

Tal y como afirma FSIE Madrid, "tenemos compañeros de más de 60 años impartiendo clases, a cursos cada vez más complicados, durante demasiadas horas, sin descanso y con gran incertidumbre sobre su situación laboral". Los beneficios de la jubilación parcial son muchos:

- Renovación de las plantillas, facilidad para contratar a compañeros que se vayan integrando e incorporando a los centros de manera progresiva y con un acompañamiento del relevado muy enriquecedor.

- Facilidad para implantar correctamente programas de bilingüismo o innovación con plantillas más “jóvenes”, entre otros.

- Reducción de la incidencia que producen las bajas por IT, que suponen pérdidas económicas, dificultades organizativas en los centros y falta de continuidad en el día a día en las aulas y que sufren los propios alumnos.

En este sentido, FSIE Madrid ha querido abordar este tema desde la perspectiva de:

- Acuerdos de jubilación parcial, tal y como se hacen en otras Comunidades Autónomas, incluso aumentando el porcentaje de reducción para el relevado como en el caso de Andalucía.

- Reducción progresiva de carga lectiva a los compañeros a partir de los 58.

2. Problemática de los sustitutos (verano y complemento)

Subsanar la injusticia que supone que, a igual trabajo, se perciba menor salario.

- Nivel adquisitivo acorde al trabajo y nivel de estudios.

- Estabilidad laboral (inseguridad que supone llegar a julio e ir al paro).

- Mayor implicación y motivación en su trabajo.

- Mejoraría la excesiva movilidad y rotación de profesorado ya que, al no percibir el salario completo, en cualquier momento y ante cualquier pequeña mejora, se cambian de centro y dejan el anterior puesto con el perjuicio que supone a nivel organizativo y para los alumnos.

3. Disminución de las ratios

El sindicato madrileño asegura que "fue una promesa electoral que esperamos que se cumpla".

Tal y como afirman, "lo ideal hubiera sido mantener las ratios del curso anterior que permitieron una gran mejora en la calidad de la enseñanza y mejores condiciones laborales (permiten llegar mejor a todos los alumnos y con mejores condiciones sanitarias). También deseamos que se implante de manera rápida y eficaz para que sea una realidad lo antes posible en todas las etapas educativas. Podría repercutir en una disminución de carga lectiva de nuestros compañeros mayores de 58 años".

4. Conciertos en otros niveles educativos (bachillerato y formación profesional de GS)

Esta es otra promesa electoral que esperan que "se lleve a cabo a través del modelo de concierto educativo, no a través de las becas, ya que creemos que es la mejor manera de dar una continuidad y mejor oferta educativa en los centros concertados y para los trabajadores, tendrían una mejora salarial y también mayor estabilidad en su puesto de trabajo", afirman.

5. Dificultades de los centros de educación infantil

Ante el gran aumento de plazas públicas, cada vez hay un mayor número de Escuelas Infantiles privadas cerradas, con sus trabajadores sin posibilidad de recolocarse en otros puestos de trabajo, por eso desde FSIE Madrid piden que se tenga en cuenta a las escuelas infantiles concertadas y conveniadas, en esa dotación de puestos escolares subvencionados.

6. Paga de antigüedad

FSIE Madrid entiende que "se mantiene el compromiso por escrito de que todos los trabajadores que la han generado en el VI Convenio, la percibirán antes de diciembre. Queremos firmar un acuerdo para regular el cobro de la misma en el VII Convenio, al igual que renovar y actualizar los acuerdos según la normativa vigente como ocurre con el cuidado del lactante".

7. Colegiación obligatoria

"Nuestros compañeros siguen recibiendo cartas y desde el colegio de doctores y licenciados instándolos a colegiarse para poder ejercer su profesión, tampoco tienen posibilidad de darse de baja de ese colegio con libertad, ya que les reclaman judicialmente la cuota y que se mantengan colegiados", aseguran desde el sindicato.

"Pedimos mayor apoyo de la Consejería en este tema. Tenemos instrumentos, instituciones y personal que supervisan que ejerzamos correctamente nuestra labor. Los responsables de nuestros centros y la inspección educativa, supervisan que tanto la titulación como el ejercicio de la docencia sea excelente", afirman.

8. Mesa de la enseñanza concertada

Finalmente, FSIE Madrid quiere "un compromiso firme de colaboración y negociación para dar solución a estos y otros temas que nos preocupan, y creemos que tener una mesa de la concertada, es el foro y medio adecuado para dar solución a estas cuestiones".

