Enel y Schneider Electric se suman al Foro Económico Mundial con herramientas para la transformación urbana Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:35 h (CET) Enel y Schneider Electric presentan más de 200 soluciones de descarbonización para ciudades Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía eléctrica y nombrada la empresa más sostenible del mundo por el Corporate Knights Global 100 Index en febrero de 2021, y Grupo Enel, multinacional energética y líder de mercado global en electricidad y energías renovables, se han sumado al Foro Económico Mundial (FEM), la organización internacional para la cooperación entre empresas públicas y privadas, para anunciar el lanzamiento de la versión beta del Net Zero Carbon Cities Toolbox en la Cumbre sobre el Impacto en el Desarrollo Sostenible (20-23 de septiembre de 2021).

La plataforma digital contiene una serie de soluciones de descarbonización para fomentar la transformación urbana a través de la gestión de la energía, los edificios, la movilidad, el agua y los residuos. Se guía a los usuarios a través de un proceso para identificar y priorizar las soluciones que mejor respondan a sus necesidades específicas. Esta base de datos de soluciones incluye modelos de políticas, negocios y finanzas para la reducción de emisiones que además generan valor local, por ejemplo, con la creación de empleos verdes y la mejora de la calidad del aire.

La versión beta contiene más de 200 soluciones basadas en estudios de casos reales de más de 110 ciudades de todo el mundo. El acceso al conjunto de estas herramientas está abierto a cualquier usuario, y especialmente a autoridades de ciudades, líderes de gobiernos nacionales y empresas. Los usuarios pueden navegar por la base de datos y buscar soluciones en función de determinadas características, así como de los retos más acuciantes a nivel local.

“Como demuestra este conjunto de herramientas y las soluciones que contiene, ya existe la tecnología para descarbonizar nuestras ciudades. Para desplegarla, hay que ir más allá de las infraestructuras públicas y abordar todo tipo de edificios, sobre todo los ya existentes. Los programas de reacondicionamiento tienen un papel muy importante en la transición de las ciudades hacia la neutralidad en las emisiones de carbono”, afirma Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric.

“La electrificación limpia abre el camino a la descarbonización de la economía, fomentando a la vez una transformación urbana sostenible. Con la tecnología y la cantidad de conocimientos de hoy, tenemos las herramientas para conseguirlo y una oportunidad única para cambiar las cosas,” añade Francesco Starace, CEO y Director general del Grupo Enel. “Este conjunto de herramientas son de gran utilidad para el mundo empresarial y para los responsables políticos, ya que ofrecen soluciones energéticas integradas para contribuir a una sociedad más próspera y resiliente. Como líder mundial del sector energético, Enel trabaja continuamente con sus socios globales para fomentar un cambio gradual hacia un futuro más sostenible e inclusivo”.

En el conjunto de herramientas, los usuarios encontrarán soluciones integradas de Enel que tienen como objetivo conseguir ecosistemas urbanos descarbonizados, sostenibles y resilientes en ciudades de todo el mundo. De cara a trabajar por una infraestructura energética inteligente, Enel ha lanzado el Open Meter, la nueva generación de contadores inteligentes que reflejan los últimos avances tecnológicos en el mercado en cuanto a medición avanzada y gestión remota de redes eléctricas se refiere. Solo en Italia, donde esta tecnología llegará a más de 35 millones de clientes de aquí a 2025, este dispositivo de medición inteligente de segunda generación permitirá recoger más de 7.000 millones de datos por año, incluyendo datos de uso en tiempo casi real y parámetros eléctricos que permitirán analizar los macrodatos o «big data» de la red. Se trata de una herramienta digital que ayuda a los clientes a concienciarse y a comprender sus hábitos en cuanto a uso de electricidad, favoreciendo modelos de consumo más eficientes y sostenibles. Además, permite al consumidor adoptar un papel proactivo en el seguimiento y control de dispositivos como placas solares, automatización del hogar o movilidad eléctrica, fomentando la difusión de nuevos servicios avanzados de energía. En línea con la política de economía circular del Grupo Enel, el Open Meter está diseñado y fabricado con plásticos regenerados, emite un 6% menos de CO2 y genera 122 g menos de residuos en comparación con un contador de fabricación convencional.

El conjunto de herramientas también ofrece varias soluciones que Schneider Electric ha implementado con éxito. Las soluciones de Schneider Electric hacen especial hincapié en la eficiencia energética y en cómo puede ayudar a ahorrar tanto energía como materiales, que pueden reutilizarse a su vez en infraestructuras urbanas y proyectos en beneficio de la comunidad. Esto incluye el reacondicionamiento de infraestructuras y las mejoras en edificios municipales con la instalación de sistemas de climatización y sistemas inteligentes de control automatizado. Este fue el caso de la ciudad de Holland (Michigan, Estados Unidos), cuyas autoridades colaboraron con Schneider para integrar unos objetivos energéticos en un plan más amplio de aprovechamiento del ahorro de energía para reacondicionar infraestructuras y alcanzar, a la vez, objetivos de sostenibilidad, ayudando a todos los residentes de la ciudad a reducir el uso de energía entre un 30% y un 50%.

El Toolbox es el tercer elemento fruto del programa «Net Zero Carbon Cities», una iniciativa del FEM cuyo objetivo es alinear y aumentar, de forma gradual, los esfuerzos a nivel empresarial, municipal y estatal para conseguir ecosistemas urbanos sostenibles, resilientes y equitativos. Se trata de un programa copresidido por Jean-Pascal Tricoire, Presidente y CEO de Schneider Electric, y Francesco Starace, CEO y Director general del Grupo Enel.

La semana pasada, se publicó un documento informativo titulado «Urban Transformation: Integrated Energy Solutions» que muestra cómo la movilidad y los edificios pueden ayudar a cimentar la transformación y descarbonización urbanas en cualquier lugar del mundo.

Sobre Enel

Enel es una multinacional energética y líder de mercado global en electricidad y energías renovables. Es la empresa de servicios básicos más grande de Europa en cuanto a EBITDA ordinario y está presente en más de 30 países de todo el mundo, generando energía con unos 89 GW de potencia instalada. Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros y, con casi 75 millones de usuarios finales, es el primer operador de red del mundo. Enel Green Power es el mayor operador privado de energías renovables del mundo, con 50 GW de plantas eólicas, solares, geotérmicas e hidroeléctricas instaladas en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Enel X, la línea de negocios global de servicios energéticos avanzados de Enel, es líder mundial en demand response, con una capacidad total de cerca de 7,4 GW gestionados a nivel global; la empresa ha instalado 137 MW de capacidad de almacenamiento y, en el ámbito de la movilidad eléctrica, aproximadamente 232.000 puntos de carga para vehículos eléctricos alrededor del mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.