Schneider Electric apuesta por el estándar Matter para sus soluciones Smart Home

Comprometida con el éxito a largo plazo de Matter, Schneider Electric será una de las primeras empresas a nivel mundial en desarrollar soluciones Smart Home compatibles con el nuevo estándar. Para lograr hogares autosuficientes y neto nulos, Schneider Electric aboga por desarrollar más soluciones IoT de código abierto, interoperables e independientes de proveedor para el hogar inteligente Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia una hoja de ruta sólida para el desarrollo de soluciones Smart Home compatibles con el nuevo estándar Matter justo después de su aprobación. Al mismo tiempo, la compañía prevé conectar su ecosistema de hogar inteligente Wiser con los dispositivos compatibles con Matter.

Como miembro de la junta de la Alianza de Estándares de Conectividad (CSA) y colaboradora activa en el desarrollo del protocolo Matter, Schneider Electric considera que la interoperabilidad es clave para lograr los hogares y edificios del futuro. Matter, basado en tecnologías y mejores prácticas probadas en el mercado, es el estándar unificador del sector y busca simplificar las experiencias conectadas y brindar una mayor interoperabilidad a las viviendas e inmuebles inteligentes. Al integrar tecnologías cuya adopción está creciendo rápidamente como la generación de energía renovable y la carga de vehículos eléctricos, cumplir con el estándar Matter puede ayudar a respaldar las ideas de Schneider Electric sobre el futuro sostenible de nuestros hogares y a allanar el camino hacia viviendas autosuficientes y neto nulas, al tiempo que reducimos la basura electrónica y mejoramos la circularidad.

¿Qué pasos incluye la hoja de ruta de Schneider Electric?

La hoja de ruta de Schneider Electric hacia unas soluciones Smart Home compatibles con Matter incluye tres pasos. El primero, innovar para crear productos de hogar inteligente conformes con dicho estándar, convirtiéndose así en una de las primeras compañías del mundo en ofrecer productos Matter nativos.

El segundo paso consiste en tender un puente para conectar los sistemas nuevos con los existentes. En este sentido, la gama Wiser de Schneider Electric garantiza el cumplimiento de Matter al tiempo que mantiene su conectividad nativa Zigbee. De esta manera, los nuevos dispositivos de la gama y los existentes se unirán al ecosistema Matter a través de los Wiser Hubs* actualizados, garantizando un enfoque sostenible en el que la base instalada de dispositivos no quedará obsoleta con la llegada del nuevo estándar.

Finalmente, Schneider Electric abogará por una interoperabilidad más compatible con Matter. La compañía es consciente de que facilitar esta interoperabilidad y fomentar el uso de productos entre los consumidores pasa por que todo el sector colabore para incluir Matter como estándar de conectividad en la Wiser App.

“Asegurándonos de que la tecnología Smart Home es compatible con Matter, que se prevé sea un lenguaje de conectividad ampliamente aceptado, lograremos mucho más que la compatibilidad de los dispositivos y la comodidad del usuario,” dijoJai Thampi, SVP de Strategy and Innovation in the Home and Distribution Division de Schneider Electric. “La interoperabilidad de los productos conectados será fundamental para hacer que nuestros hogares, oficinas y ciudades sean más sostenibles, eficientes energéticamente y resilientes ante la amenaza global del cambio climático. Creo firmemente que Matter es un proyecto importante para el futuro del hogar inteligente y en Schneider Electric estamos comprometidos con su éxito a largo plazo, al tiempo que innovamos a escala. Los estándares abiertos y globales como Matter son esenciales para mejorar la experiencia del consumidor y garantizar un futuro conectado inteligente y sostenible.”