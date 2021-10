¿Qué tipo de impresora elegir? - por impresora.me Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:22 h (CET) No todo el mundo necesita las mismas funciones de una impresora. No es lo mismo el uso que se da en una casa, que el uso de una impresora en una oficina que imprime una gran cantidad de documentos. Existen impresoras de inyección de tinta o de láser La diferencia entre la impresora de tinta o de láser, es que la impresora de tinta necesita cartuchos de tinta líquida que se inyectan en el papel a través de inyectores con boquillas de menos de 1 milímetro.

Sin embargo, la impresora láser requiere unos polvos de tinta seca, lo que viene siendo el tóner. Este tóner transfiere cargas electrostáticas al papel, quedando permanentemente marcadas.

Hay que tener en cuenta algunos factores antes de elegir una impresora:

Calidad

La calidad de impresión entre una impresora y otra no tiene nada que ver. La impresora láser tiene mucha más calidad visual dejando un aspecto casi perfecto. Al revés que la impresora de tinta que, de cerca tiene un aspecto borroso.

Velocidad

Este es un factor también importante ya que si se necesitan imprimir varios documentos necesitamos rapidez. Las impresoras láser tienen una naturaleza que permite tener un funcionamiento más rápido.

No todas las impresoras de inyección de tinta tienen menos velocidad de impresión que las impresoras láser. Existen modelos más rápidos dependiendo del coste.

Multifunción

Actualmente las impresoras multifunción son muy vendidas ya que además de imprimir, permite hacer fotocopias y escanear documentos. Generalmente es más fácil encontrar una impresora multifunción de tinta que una láser.

Aunque mucha gente prefiere escanear mediante aplicaciones del móvil por comodidad y rapidez, la calidad de una impresora multifunción es mucho mayor.

Color y necesidades fotográficas

A pesar de que en la mayoría de factores anteriores, la impresora láser destaca por sus ventajas, el color no es una de sus virtudes.

En cuanto a la impresión de fotografías la mejor opción es una impresora de tinta, ya que se mezclan mejor los colores.

CONCLUSIÓN

Depende del uso que cada persona le de a la impresora, servirá una u otra.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, las impresoras de tinta son ideales para usos básicos como imprimir algún papel y para imprimir fotografías o imágenes con color.

Por otro lado, la impresora láser es la opción perfecta para imprimir muchos documentos a mayor velocidad y con mayor calidad. Este tipo de impresoras son necesarias en las oficinas.

