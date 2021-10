Eurocen busca 1.800 mozos/as de almacén en la Comunidad de Madrid de cara a la campaña de Navidad Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:26 h (CET) Eurocen, la división del Grupo Adecco experta en logística in house, contratará a 1.800 mozos/as de almacén para trabajar en uno de los centros logísticos de mayor referencia de la Comunidad de Madrid dotado de las últimas novedades tecnológicas del sector Uno de los centros logísticos de mayor referencia en la Comunidad de Madrid busca incorporar a 1.800 mozos/as de almacén para la preparación de pedidos, en la localidad de Valdemoro (Comunidad de Madrid), de cara a la próxima campaña de Navidad.

El proceso de selección de las 1.800 incorporaciones previstas estará capitaneado por Eurocen, la división del Grupo Adecco experta en logística in house, que se encargará de cubrir las vacantes. Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que busquen aprender y desarrollarse profesionalmente en un inmejorable ambiente de trabajo y en uno de los sectores que no ha parado de crecer durante los últimos años.

Para acceder a la oferta es imprescindible tener disponibilidad para trabajar de lunes a domingo -con las libranzas correspondientes según cuadrante- y durante los meses de la campaña de Navidad. Además, se valorará la experiencia previa en puestos similares. Y, en caso de no contar con dicha experiencia, es importante que el candidato/a se pueda desenvolver en un entorno tecnológico.

Las principales funciones de los empleados/as en esta empresa serán la carga y descarga de mercancía, preparación de pedidos, picking, packing, clasificación y ubicación de producto, flejado de la mercancía y despaletización, paletizado, reaprovisionamiento de materiales, empaquetado de regalos y resolución de incidencias, entre otras.

Eurocen ofrece un contrato temporal con duración determinada para el periodo de desarrollo de la campaña, con posibilidades de continuidad. La jornada laboral será parcial o completa, en turnos fijos de mañana, tarde y noche, en función de las necesidades del trabajador y la empresa.

Además, Eurocen pone a disposición de los/las trabajadores/as una ruta de transporte totalmente gratuita para acceder al centro de trabajo ubicado en Valdemoro.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en los siguientes enlaces:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-valdemoro-navidad-20212022?ID=a2c4935f-611e-4b07-9e2b-5b4ccb494f77

Turno de noche:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-valdemoro-turno-noche?ID=6d68ea82-95d9-426b-8576-1c6ac8c35482

