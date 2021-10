¿Cómo elegir un jardín vertical? Por VIKENZO NATURE Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 15:03 h (CET) Jardines verticales naturales, jardines verticales artificiales o preservados, ¿Cómo elegir el más adecuado? En los últimos años se han popularizado los jardines verticales, una forma nueva, innovadora y original de decorar los interiores y ver las fachadas de los edificios desde una perspectiva ecológica.

Como se puede adivinar fácilmente, la diferencia radica en la naturaleza del elemento, es decir, el jardín vertical natural se crea con plantas reales, mientras que el jardín vertical artificial se crea con plantas artificiales que reproducen fielmente el aspecto estético de las reales.

Jardín vertical natural

La tecnología y la experimentación en el campo de la construcción con vistas a la sostenibilidad avanzan cada vez más, y en los últimos años se habla no sólo de un tejado verde, sino también de una fachada verde o un jardín vertical.

Esta solución tiene muchas ventajas y puede ser de tres tipos:

ecologismo indirecto

ecologismo directo

con elementos contenedores. En la primera solución, se eligen plantas trepadoras y se plantan en el suelo; en la segunda, las plantas se anclan directamente a la fachada del edificio; y en la última solución (la más utilizada), se insertan mallas metálicas, cables o espalderas de diversos tipos y se anclan a la estructura de la fachada del edificio. Este sistema se llama Living Wall y permite una mezcla de esencias vegetales debidamente regadas por un sistema de riego automático.

¿Cuáles son las ventajas del jardín vertical natural?

Como ya se ha comentado, el jardín vertical aporta innumerables beneficios tanto desde el punto de vista estético, renovando la arquitectura, como sobre todo desde el punto de vista medioambiental y sostenible.

Hoy en día, con la contaminación, el cambio climático, la deforestación, etc., las ciudades carecen cada vez más de árboles y el aire es cada vez más irrespirable.

Esta solución aprovecha una superficie que de otro modo sería inutilizable y al mismo tiempo crea un microclima especial y mejora la calidad del aire.

Además, una fachada de este tipo también contribuye al aspecto termofísico del edificio, consiguiendo una importante reducción de la temperatura y un ahorro en el consumo de energía y, por tanto, también en los costes de calefacción y refrigeración en verano. Esto se traduce en un menor consumo, menos derroche de energía y beneficios para el medio ambiente.

Desventajas del jardín vertical natural

Como todas las cosas, hay aspectos positivos, pero también algunos negativos que es conveniente tener en cuenta. Uno de los principales inconvenientes de un jardín de este tipo es el coste del riego, pero sobre todo el coste del mantenimiento (tanto rutinario como extraordinario) que debe ser constante y eficaz.

Partiendo de la base de que el jardín vertical debe estar bien diseñado con especies autóctonas y bien dispuesto, hay que considerar que al ser un "elemento vivo" debe cuidarse y mantenerse, como se hace con un jardín normal. Las plantas crecen, pueden morir, pueden nacer otras nuevas y así sucesivamente. Sin embargo, es evidente que estos costes se justifican con las enormes ventajas de esta solución.

Jardín vertical natural de interior: Beneficios y ventajas

Además de utilizarse para cubrir las paredes exteriores de los edificios, el jardín vertical también puede utilizarse en el interior de la vivienda, una idea original que aporta bienestar y originalidad. Los jardines verticales para interiores de oficina o empresa son cada vez más solicitados ya que aportan muchos beneficios a estos espacios.

Jardín vertical artificial o jardín preservado

El jardín vertical preservado es la solución ideal para quienes desean un jardín interior y no se quieren topar con los aspectos negativos de esta solución. Para superar los problemas derivados de la presencia de un jardín vertical interior, es decir, la necesidad de controlar el riego, la iluminación, los costes de instalación de la estructura y, sobre todo, los costes de mantenimiento ordinario y extraordinario, la solución es el jardín preservado.

El jardín preservado está formado de elementos de plantación que no necesitan luz solar, ni agua, ni mantenimiento. En la práctica, el jardín preservado está formado por "paneles verdes" y se produce mediante un proceso en el que la clorofila se sustituye por una solución de sales que permite que el verde se mantenga suave y colorido sin necesidad de ningún cuidado especial.

Otro aspecto absolutamente positivo son los bajos costes y la sencillez y rapidez de instalación y montaje. Además, se pueden colocar en cualquier lugar y se pueden mover a voluntad a lo largo de los años sin dañar la superficie sobre la que se aplican. Al ser antiestático, el jardín preservado no atrae el polvo y, por tanto, no sólo se mejora la calidad del aire, sino también el aspecto estético de la habitación.

Se ha comprobado las numerosas ventajas de esta solución frente a un jardín vertical natural. A continuación, se detallan las principales características del jardín vertical preservado:

Propiedades de absorción del sonido;

Regula la humedad;

Reduce las partículas entre un 30% y un 70%;

Reduce el estrés y mejora la calidad de vida. Por otro lado, los jardines verticales artificiales son ideales para lugares donde la humedad y la higiene son cruciales, como en un restaurante. Con las plantas reales hay muchos requisitos que cumplir, como las normas sanitarias para los restaurantes y cafeterías. Es bastante complicado y por eso las plantas artificiales se han hecho tan populares entre los decoradores e interioristas.

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir entre jardines verticales naturales y jardines verticales artificiales o preservados, es que no todos los espacios o habitaciones son adecuados para un jardín vertical natural. Hay que hacer un análisis de los espacios para ver si hay suficiente luz, también hay que tener en cuenta el estado del muro y el acceso a una fuente de agua para crear un sistema de riego, etc.

Sin embargo, con un jardín vertical artificial, nada puede ser más sencillo ni rápido, no se necesita ningún requisito, simplemente elegir la vegetación que se desea.

