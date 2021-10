La empresa de coaching sentimental Uniti ayuda a las personas a encontrar una pareja estable y compatible Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de octubre de 2021, 12:12 h (CET)

La posmodernidad se ha caracterizado por dos tipos muy marcados y antagónicos de relaciones interpersonales. El primero de ellos es el amor estable y el segundo es lo que, tras varios estudios sociológicos, ha llegado a denominarse como amor de bolsillo, caracterizado por su inestabilidad y por los daños que suele causar en las personas a nivel emocional. La compañía de coaching sentimental Uniti se ha dedicado, desde sus inicios, al estudio especializado de técnicas que permiten a las personas encontrar una pareja estable y compatible, facilitándoles la posibilidad de vivir una relación saludable y duradera.

Las relaciones de bolsillo vs relaciones estables A diferencia de lo que se suele pensar, las relaciones estables no se basan en la química existente entre dos personas, sino que se trata más bien de un proceso que lleva su tiempo y en el que se deben tomar decisiones constantemente en beneficio mutuo. En otras palabras, las relaciones estables se basan en la compatibilidad, el compromiso y la confianza. Estos elementos facilitarán, en gran medida, el alcance de objetivos y el logro de una relación feliz y duradera.

Por el contrario, las relaciones de bolsillo tienen que ver con un postulado de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco que acuñó este término en su obra Amor Líquido. En sus estudios, el profesional expone este tipo de relaciones posmodernas como “carentes de solidez y calidez, con una notable tendencia hacia lo efímero, lo superficial y a un casi reducido o inexistente nivel de compromiso”. Este tipo de relaciones son peligrosas a nivel emocional y tienden a presentar efectos adversos como infidelidades, celos, desengaños, etc.

Los beneficios de una relación sana, respetuosa y estable En primer lugar, mantener una relación estable es mejor para el corazón, no solo en términos emocionales, sino que, según datos de la Fundación Española del Corazón, ayuda a la salud cardiovascular. Además, este tipo de relaciones reducen considerablemente los niveles de estrés, mejoran el estado de ánimo, aumentan la autoestima y la seguridad, fortalecen la felicidad y la paz y ofrecen un bienestar sentimental duradero.

La empresa de recursos humanos Uniti hace un estudio especializado del tipo de amor de cada uno de sus clientes para elaborar un perfil y ayudar a que la persona aprenda a conocerse y a encontrar a su pareja compatible. Uniti se centra, precisamente, en la compatibilidad de la pareja y en que el perfil ideal cumpla con, por lo menos, el 80% las características definidas por el cliente. La metodología de headhunting sentimental llevada a cabo por Uniti te ofrece un asesoramiento personalizado para encontrar a la persona con la cual disfrutar de las ventajas de una relación estable.

