Aumenta la demanda de Vallas de Piscina según ProtecBaby Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 13:30 h (CET) La empresa de Vallas de Piscina Protecbaby dice que ha aumentado la demanda de vallas piscinas un 30% en comparación al verano pasado Este verano ha aumentado notablemente la demanda de vallas de piscina que protege a los más pequeños del peligro que supone tener una piscina desprotegida.

Protec Baby es la empresa de instalación de vallas de piscina pionera en este sector y cuenta con más de 10 años de experiencia ofreciendo su servicio en toda la localidad nacional. La empresa se dedica a fabricar vallas con un tejido de malla llamado textilene que ofrece protección en las piscinas, y se caracteriza por su durabilidad y resistencia.

Además entre sus servicios ofrecen la colocación y fabricación de cubiertas de lama tanto sobre elevadas como sumergidas que permiten proteger la piscina cuando no se está haciendo uso y también para prevenir accidentes. Se trata de una alternativa cómoda y que no requiere ningún mantenimiento.

Este verano la empresa ha manifestado la cifra de las instalaciones que ha realizado, y ha explicado que la demanda ha aumentado un 30% en relación con el verano pasado.

Este hecho refleja la concienciación por parte de la población y de los adultos con hijos, que no los quieren poner en riesgo ante el peligro y que por lo tanto velan por la seguridad durante el verano a la hora de remojarse.

En su página web han mostrado durante esta temporada calurosa, algunos de los servicios que han ido realizando, para que así los próximos clientes tengan un ejemplo de lo que desean tener en sus piscinas.

Se puede tener más información acerca de este tipo de instalaciones visitando la página web www.protecbaby.com o poniéndose en contacto con ellos a través de este número de teléfono: 653 52 26 16 o a través del siguiente correo electrónico: info@protecbaby.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.