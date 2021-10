Novakid: el juego en el aprendizaje es decisivo para el 80% de los padres al elegir cursos de idiomas online Comunicae

viernes, 1 de octubre de 2021, 12:49 h (CET) Un estudio realizado con la participación de 400 personas con hijos entre 4 y 12 años revela que 1 de cada 3 niños ya atiende a clases online de lenguas extranjeras para sustituir o complementar al formato presencia La investigación, impulsada por Novakid, apunta a las metodologías innovadoras basadas en la personalización y la diversión como uno de los factores determinantes en una las decisiones que más preocupan a las familias españolas en este inicio de curso.

Según los datos analizados, algunos padres manifiestan todavía algunas reticencias en relación a los nuevos formatos de educación digital de lenguas como el inglés; prejuicios fundamentados en el desconocimiento de los beneficios que los pedagogos atribuyen a los métodos basados en los estudios digitales interactivos y gamificados y en la propia experiencia de aprendizaje en su juventud, que asocian con sentimientos como la frustración y el tedio. El 82,5% de los padres y madres españoles ven positivo que sus hijos a asistan a clases de idiomas extranjeros en línea desarrolladas siguiendo una metodología de juego especial. Así lo apuntan los datos registrados en una encuesta que ha contado con la participación de cerca de 400 personas con hijos entre 3 y 12 años.

El estudio ha sido impulsado por Novakid y pone de manifiesto que, aunque la mayoría de los niños en España asisten a escuelas de idiomas extranjeros presenciales (73,5%), ya son un tercio los que lo hacen de forma online, una modalidad que ha demostrado múltiples ventajas durante los cursos escolares marcados por el confinamiento. Novakid es una plataforma de aprendizaje de inglés online que ofrece una experiencia individualizada para niños de 4 a 12 años a través de la inteligencia artificial (IA), la interacción con profesores nativos y el juego.

A distancia, presencial o híbrida: la compleja búsqueda de la fórmula perfecta

Las familias españolas manifiestan, en su gran mayoría, sentirse preocupados y dedicar grandes esfuerzos a encontrar el modelo de aprendizaje de idiomas que pueda resultar más efectivo en su caso particular. En esta búsqueda, el bienestar, la motivación, la comodidad, la personalización y la interacción con un profesor nativo son factores cruciales. Numerosos padres y padres coinciden en motivaciones como: que a sus hijos les gusten las lecciones (65,2%), que se garantice el desarrollo de las habilidades orales (58.8%), que los maestros sean profesionales cualificados y acreditados (49.5%), que el coste de las clases sea razonable (48.7%), que la inmersión en el entorno del lenguaje sea plena (39,9%), que tengan un cierto nivel de control del proceso de aprendizaje (37,6%), que las clases se planteen como un juego (36,4%), y que la interacción se de con un hablante nativo del idioma (32,1%).

En el proceso de elección de una escuela en línea en concreto, los participantes de la encuesta valoraron factores como la posibilidad de estudiar en cualquier momento y lugar (58,3%), la experiencia positiva de sus hijos (52,2%), el formato de las clases (50,4%) y el coste razonable de las sesiones (37,4%). Especialmente significativo es el porcentaje de encuestados que apostaría por un modelo híbrido educativo al combinar las clases presenciales con las digitales: un 67,7% frente a solo un 14,1% de personas que se mantienen contrarias al aprendizaje eficaz de idiomas extranjeros a distancia.

Además, se dan ciertos condicionantes que podrían animar a algunos a padres a pasar del modelo offline al online: la garantía de un enfoque individualizado (39,8%), la adaptación de la plataforma tecnológica a los niños (37,6%), el carácter nativo del profesor (35%), el menor coste de las clases (33,2%) y la disponibilidad de materiales interactivos visuales variados (25,2%).

Pese a la buena percepción y flexibilidad mostrada por parte de muchos de los padres y madres hacia las propuestas digitales, del estudio también se desprenden algunas opiniones escépticas que frenan la penetración del modelo online en algunas familias. Cerca de la mitad de los encuestados (52,5%) creen que los niños deben comunicarse en persona con el maestro durante las clases, 1 de cada 3 (33,7%) afirma haber confiado en la recomendación de un conocido a la hora de elegir un centro tradicional y otro 32,8% indica el bienestar y disfrute del niño en el aula como un punto decisivo. Entre otras preocupaciones, los padres también apuntan a su inseguridad acerca del nivel de motivación y disciplina de los niños para estudiar en línea (27,6%), a la falta de información acreditada sobre la efectividad y las técnicas de las escuelas online (16,9%) y el temor a una supuesta sobreexposición a las pantallas (11,8%).

El formato de aprendizaje de Novakid, desarrollado y respaldado por expertos pero aún controvertido para algunas familias

Los resultados del informe están acompañados por las conclusiones extraídas tras la realización de un grupo de discusión por parte de Bilendi Qbo Investigacion y Estrategia el pasado mes de julio con el objetivo de identificar los principales escenarios para la elección de escuelas de lenguas extranjeras online en España. Los consultados confirmaron prestar especial atención al rendimiento en el colegio y a las notas en inglés, puesto que consideran que no se trata únicamente de una materia, sino una destreza imprescindible para el futuro laboral.

Pese a que la mayoría asegura una gran dedicación al buscar y probar diferentes recursos externos, más allá de los reglados, con el objetivo de “lograr que los niños se enganchen y asimilen la lengua lo mejor posible”, no todos abordan la elección desde la misma perspectiva. Durante esta labor de investigación y análisis sobre la acogida del concepto Novakid como recurso de aprendizaje de idiomas para niños de 4 a 12 años también se han tomado en cuenta las distintas actitudes: de las más rígidas a las más flexibles y abiertas a formatos innovadores.

Esta academia online, considerada la mejor plataforma ESL para niños en Europa, ya cuenta con 5.000 alumnos en España, donde según detalla el informe plantea un concepto de aprendizaje provocador poco compatible con la rigidez actitudinal de algunos padres. El modelo individual de clases basado en el concepto de “Aprender jugando”, sumado al formato en línea, a la duración de 25 minutos por clase y a la posibilidad de llevarlas a cabo en cualquier momento y lugar crea una promesa que desafía la rigidez de las actitudes paternas antes referidas y algunos entrevistados –aquellos que precisan de mayor explicación y una prescripción cercana a la hora de realizar sus elecciones– califican como “difícil de creer”. A menudo, esta incredulidad parece ser consecuencia de aspectos como la frustración en los padres por su propio aprendizaje de inglés –asociado a un gran esfuerzo, enorme tedio y escaso rendimiento–, la desconfianza en la capacidad atencional de sus hijos o los efectos del confinamiento a causa de la pandemia, una dura prueba de aislamiento social tras la que hoy las familias procuran fomentar las actividades de relación presencial en sus hijos.

El formato de aprendizaje de Novakid encaja a la perfección con aquellos padres y madres que piensan en el aprendizaje de idiomas –no únicamente del inglés– como recurso que sume lo educativo y lo lúdico orgánicamente resultando natural y enriquecedor para el niño. Novakid combina un plan de estudios digital interactivo con sesiones individuales en directo en las que los alumnos y los profesores nativos utilizan el inglés para una completa inmersión lingüística. La plataforma ofrece lecciones digitales, visitas virtuales de 360 grados, juegos y una evaluación del progreso de los alumnos basada en el aprendizaje automático, lo que les permite adaptar el programa a cada estudiante. En la actualidad, los desarrolladores de la compañía están combinando técnicas de gamificación y e hiperpersonalización con la misión de hacer que el aprendizaje del inglés como segunda lengua sea todavía más eficaz e interactivo.

