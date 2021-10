Ecología viene de 'oikos', casa, nuestra casa Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 1 de octubre de 2021, 13:07 h (CET) “Frente a la catástrofe sin paliativos del Mar Menor lo justo y proporcionado sería un 155 contra toda la autonomía, y no solo contra las competencias ambientales, ya que es el conjunto de la sociedad murciana el que ha sido secuestrado o abducido por ese clan reaccionario que se reproduce, como un virus incontrolable, consolidándose desde 1995”. Lo dice el ecologista aguileño, PCM, hablando de la laguna moribunda. Para él hay varios culpables.



"España se va a tomar en serio el cambio climático, el cambio de modelo productivo, que vamos a hacer sostenible, y esto no es compatible con el proyecto que se está intentando sacar adelante". Lo dice la ministra Yolanda Díaz, hablando de la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

El ecologista y la ministra se preocupan por el crecimiento y el sistema productivo. Crecer si, pero de forma sostenible. Ya hace años que se habla del crecimiento turístico y agrícola de la zona del Mar Menor. Los vertidos de los sectores mencionados han acabado con la vida de este mar. Se habla, pero, ni el gobierno autonómico, del PP desde el 95, ha hecho lo que tocaba, ni el central. Ahora se habla de la zona del aeropuerto mencionado, a ver si estos políticos son más sensatos que los murcianos.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

