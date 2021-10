La derecha. ¿Y el crecimiento sostenible?

Hace unas semanas discutía con un amigo. Hablábamos del moribundo Mar Menor, cuya vida ha retrocedido, ante el avance de la agricultura intensiva y el turismo depredador. Empezamos hablando de los animales muertos de este mar y terminamos hablando de los empresarios, que para él merecen vivir...

Mi amigo se centró en los que para él, eran buenos empresarios. Eran buen empresarios los que obtenían un producto bonito, bueno, y barato. ¡Insistía!. Hablaba de determinados bares, de determinadas granjas, de ciertas plantaciones, y de los fabricantes en general. Los buenos venden sus productos y sus servicios y los otros se hunden. ¡Normal!. Repetía y repetía. (...).

Yo aceptaba el discurso, sin embargo, intentaba introducir otros temas. Yo quería hablar de competir, pero considerando también el tema de la ecología. Vi que eso, él no lo sentía. Le faltaba información y sensibilidad. Yo, un poco alterado por su ceguera, le espeté una frase larga: «¿Para ti, es bueno el empresario que contamina, que paga sueldos demasiado bajos, que no tiene asegurados a sus trabajadores, y que no paga ciertos impuestos, para ti es bueno este empresario »?. El ecologista Pedro Costa Morata dice…….