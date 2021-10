Nosotros somos los que hemos crucificado a Cristo

Sí, nosotros somos más culpables que aquellos judíos, por que tenemos infinidad de pruebas de la Divinidad de Cristo que aquellos escribas y fariseos no tenían. Le hemos traicionado, abandonado y negado. Cuando la sociedad era cristiana que le tenía como a su Dios y Señor y único Salvador, le retiraron, es decir, le traicionaron y en su lugar pusieron al hombre, querían libertad y democracia.

Cuando Pilatos después de azotar a Cristo, coronado de espinas, con una vestimenta púrpura, como rey de mofa, que tras los azotes recibidos y la corona de espinas, no parecía ni una persona humana, destrozado y humillado hasta la saciedad, pregunta al populacho: “A quién queréis que suelte a Cristo o a Barrabás” A Barrabás, a Barrabas, gritó el populacho, y dice Pilatos: ¿Y que hago con Jesús llamado nazareno? ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilatos se lavo las manos, yo no soy responsable de la muerte de este justo.

En los tiempos que estamos viviendo ocurre exactamente lo mismo. Todos nos lavamos las manos, no queremos saber nada, y Satanás campa libremente en todo el mundo, profanando sagrarios e incendiando iglesias. Están destruyendo a la persona humana, especialmente a los niños, que muchos ya no saben si son niños o niñas. Esto no puede seguir así, la Iglesia Católica tiene que encabezar un movimiento mundial, para combatir a muerte a la serpiente infernal. No sirven componendas ni medias tintas. No hay otra solución.

Hemos vuelto a crucificar a Cristo y solamente hay una opción: Pedir perdón a Cristo como el buen ladrón y declarar personal y socialmente, confiando en Dios y su Poder Omnipotentes, una guerra sin tregua contra Satanás y sus esbirros, hasta que sean arrojados a los profundos infiernos. La Santísima Virgen tiene que ser la Capitana de este ejército mundial e invencible.