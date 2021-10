¿Hay aborto, matrimonio homosexual, etc. en la naciones musulmanas? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

viernes, 1 de octubre de 2021, 12:47 h (CET) ¿Oye alguien hablar de Dios, de la Gracia Santificante, del pecado, de la oración, de la conversión, del infierno, de la vida eterna? Salvo excepciones muy contadas, no oigo a nadie hablar de temas espirituales, es como si la persona humana solo estaría hecha de materia. Es terrorífico ver como en el mundo occidental proliferan las leyes más perversas e inicuas. Sí, es terrorífico por que las naciones cristianas están totalmente corrompidas.

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación de máxima degradación de la persona humana, cuando precisamente el Cristianismo humanizó el mundo? ¿Tiene culpa de esta situación la Iglesia Católica? Yo he conocido y vivido en una sociedad cristiana, por supuesto con sus defectos como humanos que somos.

Si España era católica, reserva espiritual de occidente, tierra de María y de innumerables mártires y santos, es indudable que muchos de los miembros de la Jerarquía y clero católico, por ignorancia, temor o lo que fuere, dieron por bueno y válido un sistema político en el cual ni tan siquiera se nombra a Dios, fue una auténtica claudicación.

Ahora volvamos la mirada al mundo musulmán, ¿existe en alguna nación el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, etc.? Esta era se acaba, pero es indudable que previamente tiene que haber una purificación. La luz ya no brilla y la sal se ha vuelto sosa, solo sirve para que la pise la gente.

